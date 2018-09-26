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Сложные судьбы легендарных советских актрис
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Сложные судьбы актрис, сыгравших в советских сказках 

Рамблер 2 часа назад
Эти сказочные красавицы восхищали своей красотой и юностью всех советских зрителей. Их жизнь сложилась по-разному и для некоторых стала сказкой с трагическим концом. Александр Роу, Борис Рыцарев, Александр Птушко — великие киносказочники создали волшебный мир для нескольких поколений телезрителей.
Наталья Седых — звезда главного сказочного советского хита «Морозко» Роу. В детстве занималась фигурным катанием, потом балетом, одно время совмещая эти занятия. Роу позвал ее в свой фильм, увидев ее номер на льду «Умирающий лебедь». Главная балетная удача — партия Китти в «Анне Карениной». Была замужем за композитором Лебедевым, есть сын Алексей. С 90 года — актриса театра «У Никитских ворот».
Додо Чоговадзе сыграла роль капризной царевны Будур в сказке «Волшебная лампа Алладина» Рыцарева, когда ей было всего 14 лет. На кинопробах она добавила себе год, опасаясь, что ей откажут в роли. Додо окончила Тбилисский театральный институт, но карьера в кино не сложилась. От брака с Давидом Шушаниным — дочь Нино. Сейчас занимается преподаванием ритмики в родном институте.
Нежная Снегурочка, Евгения Филонова с первого взгляда покорила зрителей, сыграв в фильме Кадочникова. Несмотря на утонченную красоту, Евгения не сделала большой карьеры в кино. Мягкая, интеллигентная, она нашла себя в театре, прослужив 20 лет в театре им. Гоголя. В 88 году, накануне нового года, Евгения умерла — онкология. Ей было 41. От брака с Евгением Хохловым осталась дочь Марина.
Татьяна Клюева запомнилась ролью обаятельной Варвары-красы в фильме Александра Роу (1969). Татьяна дебютировала в фильме Александра Митты «Звонят, откройте дверь», а роль бойкой Варвары открыла перед ней блестящие перспективы. Однако актриса отказалась от карьеры ради любви, вышла замуж за моряка дальнего плавания и уехала в Севастополь.
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