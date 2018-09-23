Сложные судьбы актрис, сыгравших в советских сказках

Борис Рыцарев, Эти сказочные красавицы восхищали своей красотой и юностью всех советских зрителей. Их жизнь сложилась по-разному и для некоторых стала сказкой с трагическим концом. Александр Роу Александр Птушко — великие киносказочники создали волшебный мир для нескольких поколений телезрителей.

Наталья Седых — звезда главного сказочного советского хита «Морозко» Роу. В детстве занималась фигурным катанием, потом балетом, одно время совмещая эти занятия. Роу позвал ее в свой фильм, увидев ее номер на льду «Умирающий лебедь». Главная балетная удача — партия Китти в « Анне Карениной ». Была замужем за композитором Лебедевым, есть сын Алексей. С 90 года — актриса театра «У Никитских ворот».

Додо Чоговадзе сыграла роль капризной царевны Будур в сказке «Волшебная лампа Алладина» Рыцарева, когда ей было всего 14 лет. На кинопробах она добавила себе год, опасаясь, что ей откажут в роли. Додо окончила Тбилисский театральный институт, но карьера в кино не сложилась. От брака с Давидом Шушаниным — дочь Нино. Сейчас занимается преподаванием ритмики в родном институте.

Нежная Снегурочка, Евгения Филонова с первого взгляда покорила зрителей, сыграв в фильме Кадочникова. Несмотря на утонченную красоту, Евгения не сделала большой карьеры в кино. Мягкая, интеллигентная, она нашла себя в театре, прослужив 20 лет в театре им. Гоголя. В 88 году, накануне нового года, Евгения умерла — онкология. Ей было 41. От брака с Евгением Хохловым осталась дочь Марина.