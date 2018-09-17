Самые известные актерские династии нашего кино 

1/20 Андрей Миронов (1941-1987), легенда советского кино, один из самых ярких актеров 60-х, 70-х и 80-х годов, создавший целый ряд незабываемых образов на экране и театральной сцене. При рождении носил фамилию отца Менакер, но из-за антисемитских настроений 50-х годов мать дала ему свою фамилию. Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

2/20 Мария Миронова начала свою карьеру еще в детстве, сыграв Бекки Тэтчер в экранизации "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна". Одна из наиболее интересных актрис нулевых годов. Получила приз Каннского кинофестиваля за лучший актерский ансамбль в "Свадьбе". Фото: Кадр из фильма "Статский советник"

3/20 Никита Михалков, сын известного советского поэта Сергея Михалкова, и один из великих режиссеров своего времени ("Родня", "Очи черные", "Раба любви", "Пять вечеров"). Кроме того, он прославился и как актер ("Жестокий романс", "Я шагаю по Москве" и другие). Его старший брат Андрон Кончаловский также известный режиссер. Фото: Кадр из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих"

4/20 Династию Никиты и Андрона продолжили их дети. Анна Михалкова дебютировала в документальном цикле отца "Анн; от 6 до 18", является успешной актрисой. Ее младшая сестра Надежда и брат Артем также снимаются в кино. Сын Андрона Егор известен как режиссер и продюсер остросюжетных фильмов. Фото: Кадр из сериала "Жизнь и судьба"

5/20 Лидия Вертинская (1923-2013), жена певца Александра Вертинского, из старинного дворянского рода. Мать Марианны и Анастасии Вертинских, популряных актрис и первых красавиц Москвы. Вместе с мужем в 1943 году вернулась в Союз из Шанхая. Снималась в кино, запомнилась зрителям роль коварной Анидаг в сказке "Королевство кривых зеркал". Фото: Кадр из фильма "Королевство кривых зеркал"

6/20 Марианна Вертинская ярко заявила о себе в программном фильме оттепели "Застава Ильича". Также запомнилась ролью в комедии "Семь невест ефрейтора Збруева". Фото: Кадр из фильма "Застава Ильича"

7/20 Анастасия Вертинская — одна из ярких кинозвезд 60-х и 70-х годов. Создала яркие романтические образы: Ассоль ("Алые паруса"), Гутииэре ("Человек-амфибия"), Мона ("Безыменная звезда"), а также запомнилась в постановках классики: Офелия в "Гамлете", Китти в "Анне Карениной". Фото: Кадр из фильма "Человек-амфибия"

8/20 Вацлав Дворжецкий (1910-1993), знаменитый театральный актер, активно снимавшийся также в кино: "Тегеран-43", "Щит и меч", "Через тернии к звездам" и многие другие. Отец актеров Владислава (от балерины Таисии Рей) и Евгения Дворжецких. Фото: Кадр из фильма "Щит и меч"

9/20 Владислав Дворжецкий (1939 - 1978), самобытный актер с уникальной харизмой, создавший глубокие драматические образы в кино. По образованию фельдшер. Дебютировал в экранизации пьесы Булгакова "Бег", блистательно сыграв генерала Хлудова. Также запомнился работам в фильмах "Солярис", "Земля Санникова" и "Капитан Немо". Фото: Кадр из фильма "Бег"

10/20 Евгений Дворжецкий (1960-1999), один из наиболее талантливых актеров 80-х и 90-х годов. Запомнился двойной ролью молодого Эдмона Дантеса и Альбера Морсера в "Узнике замка Иф" Юнгвальда-Хилькевича. В 90-е годы создал яркий образ Генриха III в теледилогии по романам Дюма "Королева Марго" и "Графиня де Монсоро", был телеведущим ("Семь бед — один ответ"). Фото: Кадр из сериала "Графиня де Монсоро"

11/20 Игорь Ливанов начал свою карьеру в 80-е годы, вслед за старшим братом Аристархом. Один из наиболее одаренных актеров своего поколения, сыграл ряд запоминающихся ролей в 90-е и нулевые годы. Его брат Аристарх Ливанов запомнился, прежде всего, ролью белого офицера в советском сериале "Государственная граница". Оба брата продолжают успешно сниматься в кино. Фото: Кадр из сериала "Империя под ударом"

12/20 Василий Ливанов, легендарный советский актер, и создатель лучшего Шерлока Холмса всех времен и народов, автор культовых "Бременских музыкантов". Его голосом говорят любимые герои советских мультфильмов: Карлсон. крокодил Гена, Удав из "38 попугаев" и многие другие. Его отец и дед, Борис и Николай Ливановы, также прославленные актеры театра и кино. Фото: Кадр из сериала "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"

13/20 Олег Ефремов (1927 - 2000) — режиссер, актер, создатель театра "Современник", руководитель МХАТ. Создал плеяду мощных образов, как режиссер поставил знаковые спектакли своего времени. Его сын Михаил Ефремов ("День выборов", "Граница. Таежный роман"), а также внуки Никита ("Лондонград", "Тихий дон") и Николай ("Белая гвардия"), блистательно продолжили актерскую династию. Фото: Кадр из фильма "Берегись автомобиля"

14/20 Олег Янковский более 30 лет оставался одним из главных актеров советского и российского кино. Его герои стали отражением нескольких эпох, он играл как классических героев, так и своих современников. Его старший брат Ростислав также был известным актером. Династию продолжили сын Филипп, племянник Игорь и внук Иван. Фото: Кадр из фильма "Обыкновенное чудо"

15/20 Михаил Козаков прославился как своими актерскими, так и режиссерскими работами. Уже его дебютная роль в фильме "Убийство на улице Данте" принесла ему известность. Успешно совмещал разные амплуа, создавая и романтические, и драматические образы. Будучи режиссером, прославился экранизациями пьес "Безымянная звезда" и "Покровские ворота". Династию достойно продолжил сын Кирилл. Фото: Кадр из фильма "Человек-амфибия"

16/20 Михаил Боярский, потомственный актер и популярный эстрадный певец, запомнился своими яркими ролями историко-приключенческих фильмах: "Собака на сене", ""д’Артаньян и три мушкетёра", "Сватовство гусара", дилогия о гардемаринах. Династию продолжила дочь Елизавета, прославившаяся ролями в "Адмирале" и "Анне Карениной". Фото: Кадр из фильма "д’Артаньян и три мушкетёра"

17/20 Сергей Бондарчук, великий советский режиссер и актер, создатель киноэпопеи "Война и мир", получившей "Оскар". "Золотой глобус" и британскую премию BAFTA. Автор выдающихся военных фильмов "Они сражались за Родину" и "Судьба человека". Династию продолжили его дочь от первого брака Наталья, сын Федор и Алена Бондарчуки, внук Константин Крюков. Фото: Кадр из фильма "Война и мир"

18/20 Федор Добронравов начал свою карьеру в 90-е годы, сыграл немало заметных ролей в нулевые годы. Запомнился зрителям по роли в детективном сериале "Ликвидация", продолдает активно сниматься. Его сыновья, Виктор и Иван. также стали известными актерами. Фото: Кадр из сериала "Ликвидация"

19/20 Его Бероев — один из наиболее талантливых и обаятельных актеров нулевых годов, звезда "Турецкого гамбита" (2005), "Казарозы" (2005) и многих других фильмов. Его дед по материнской линии — актер Вадим Бероев, знаменитый, прежде всего, как майор Вихрь в одноименном сериале. Фото: Кадр из фильма "Турецкий гамбит"