Российские актрисы из гламурных нулевых 

1/11 Светлана Ходченкова ярко дебютировала в фильме Говорухина "Благословите женщину" (2003), и с тех пор стала одной из самых знаменитых актрис своего поколения. Активно снимается в высокобюджетных отечественных и зарубежных проектах. Фото: globallook

2/11 Марина Александрова заявила о себе уже в 2000 году в сериале "Гибель империи", но настоящую популярность ей принесла главная роль в экранизации детектива Акунина "Азазель"(2002). Фото: globallook

3/11 Чулпан Хаматова стала звездой после главной роли в знаковом фильме конца 90-х "Страна глухих". Одна из самых ярких и талантливых актрис своего времени, она запомнилась зрителям нулевых в "Гарпастуме", "Докторе Живаго", "Детях Арбата", "Бумажном солдате", "Гибели империи" и многих других проектах. Фото: globallook

4/11 Дарья Мороз — дочь Марины Левтовой и режиссера Юрия Мороза. Одна из самых талантливых актрис своего поколения, первую роль сыграла, когда ей был всего год, в фильме Асановой. Создала немало ярких образов как своих современниц ("Точка", "Фортуна"), так и героинь прошлого ("Саломея", "Дикарка", "Живи и помни"). Фото: globallook

5/11 Оксана Акиньшина заявила о себе в фильме Сергея Бодрова-младшего "Сестры", где сыграла одну из главных ролей. Роли в таких проектах как "Лиля навсегда", "В движении", "Волкодав", "Женщины в игре без правил", "Стиляги" сделали ее одной из главных актрис нулевых. Фото: globallook

6/11 Елизавета Боярская успешно продолжает актерскую династию, громко заявив о себе главными ролями в фильмах "Адмирал" и "Ирония судьбы. Продолжение". Фото: globallook

7/11 Екатерина Климова запомнилась зрителям нулевых своим дебютом в фильме Шахназарова "Яды, или Всемирная история отравлений" (2001), главной ролью в кинодилогии "Мы из будущего" и работой в сериалах "Московские окна" и "Бедная Настя". Фото: globallook

8/11 Анна Снаткина прославилась уже после первой роли в успешном сериале "Участок". Работа в таких проектах, как "Московская сага", "Есенин", "Татьянин день", "Пушкин. Последняя дуэль" сделали ее одной из самых узнаваемых актрис нулевых годов. Фото: globallook

9/11 Ольга Ломоносова активно снимается с 2001 года. Зрителям она запомнилась в сериалах "Не родись красивой", "Дети Арбата", "Моя Пречистенка" и многих других. Фото: globallook

10/11 Олеся Судзиловская начала сниматься еще в 90-е и активно продолжила свою карьеру в нулевые годы, играя раскованных светских красавиц. Звездный час актрисы наступил уже в десятые после главной роли в сериале "Орлова и Александров". Фото: globallook