Кто мог бы сыграть эти роли в советских фильмах? 

Всеми любимые советские фильмы, которые мы знаем наизусть, могли бы оказаться совершенно другими, если бы главные роли в них исполнили другие артисты. Сейчас нам сложно представить кого-то еще, кроме Александра Демьяненко в роли Шурика из "Операции "Ы"", не Михаила Боярского в роли Д'Артаньяна из фильма о приключениях трех мушкетеров или другого актера вместо Владимира Высоцкого в фильме "Место встречи изменить нельзя"… Тем не менее, эти роли могли получить совсем другие артисты. Как и во многих других фильмах.
Предлагаем пройти тест и узнать, какие герои могли бы выглядеть иначе.