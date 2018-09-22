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Тест: правда и мифы о знаменитостях
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Тест: правда и мифы о знаменитостях 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
У славы есть обратная сторона. Знаменитости страдают от того, что их частная жизнь становится достоянием общественности, и они никак не могут остановить вторжение посторонних людей в их личное пространство. Есть те, кто относятся к этому философски: мол, известность дала мне много положительного. Но есть и другие — они не справляются с обрушившейся на них славой: они уходят в запой, начинают принимать наркотики, дерутся с папарацци…
Да, мы знаем, с кем эти знаменитости живут, как одеваются, сколько зарабатывают и на какие вечеринки ходят. Но знаем ли мы о них то, что они не рассказывают на каждом углу?..
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