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Самые соблазнительные актрисы советского экрана
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Самые соблазнительные актрисы советского экрана 

Рамблер 2 часа назад
Актрисы, покорившие сердца советских зрителей, — в нашей галерее.
1/5  Анастасия Вертинская. В 1961 году дебютировала сразу в двух фильмах "Алые паруса" и "Человек-амфибия". Ее стали узнавать на улицах, признаваться в любви, но сама Анастасия не очень довольна своими первыми работами в кино, хотя и вспоминает их с теплотой.
Фото:
2/5  Светлана Светличная. Сыграла роковую соблазнительницу в комедии "Бриллиантовая рука", поразив зрителей своей раскрепощенностью. Кстати, после фильма ей предложили сняться в купальнике для немецкого журнала "Штерн".
Фото:
3/5  Наталья Андрейченко. Образ няни-волшебницы, воплощенный на экране, запомнился не только детям, но и взрослым. Кстати, сыграть "леди совершенство" могла и Анастасия Вертинская, но она отказалась от роли из-за разногласий с режиссером.
Фото:
4/5  Елена Кондулайнен. Слава секс-символа закрепилась за актрисой после выхода картины "Сто дней до приказа". Не смотря на солидный возраст Елена Кондулайнен продолжает шокировать поклонников откровенными образами.
Фото:
5/5  Александра Яковлева. Мисс Диана Литтл из фильма "Человек с бульвара Капуциннов" с каждым своим появлением в кадре заставляла сердца мужчин биться быстрее. Но на пике славы актриса приняла решение завершить карьеру и с 1993 года не снималась.
Фото:
Главные красавицы советского экрана, которыми восхищалась вся страна, — в нашей галерее.
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