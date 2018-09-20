Самые соблазнительные актрисы советского кино 

Анастасия Вертинская. В 1961 году дебютировала сразу в двух фильмах "Алые паруса" и "Человек-амфибия". Ее стали узнавать на улицах, признаваться в любви, но сама Анастасия не очень довольна своими первыми работами в кино, хотя и вспоминает их с теплотой.

1/5 Анастасия Вертинская. В 1961 году дебютировала сразу в двух фильмах "Алые паруса" и "Человек-амфибия". Ее стали узнавать на улицах, признаваться в любви, но сама Анастасия не очень довольна своими первыми работами в кино, хотя и вспоминает их с теплотой.

Светлана Светличная. Сыграла роковую соблазнительницу в комедии "Бриллиантовая рука", поразив зрителей своей раскрепощенностью. Кстати, после фильма ей предложили сняться в купальнике для немецкого журнала "Штерн".

2/5 Светлана Светличная. Сыграла роковую соблазнительницу в комедии "Бриллиантовая рука", поразив зрителей своей раскрепощенностью. Кстати, после фильма ей предложили сняться в купальнике для немецкого журнала "Штерн".

Наталья Андрейченко. Образ няни-волшебницы, воплощенный на экране, запомнился не только детям, но и взрослым. Кстати, сыграть "леди совершенство" могла и Анастасия Вертинская, но она отказалась от роли из-за разногласий с режиссером.

3/5 Наталья Андрейченко. Образ няни-волшебницы, воплощенный на экране, запомнился не только детям, но и взрослым. Кстати, сыграть "леди совершенство" могла и Анастасия Вертинская, но она отказалась от роли из-за разногласий с режиссером.

Елена Кондулайнен. Слава секс-символа закрепилась за актрисой после выхода картины "Сто дней до приказа". Не смотря на солидный возраст Елена Кондулайнен продолжает шокировать поклонников откровенными образами.

4/5 Елена Кондулайнен. Слава секс-символа закрепилась за актрисой после выхода картины "Сто дней до приказа". Не смотря на солидный возраст Елена Кондулайнен продолжает шокировать поклонников откровенными образами.

5/5 Александра Яковлева. Мисс Диана Литтл из фильма "Человек с бульвара Капуциннов" с каждым своим появлением в кадре заставляла сердца мужчин биться быстрее. Но на пике славы актриса приняла решение завершить карьеру и с 1993 года не снималась.