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Актеры, застрявшие в одной роли
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Актеры, застрявшие в одной роли 

Рамблер 10 августа 2018
Часто актёры, прекрасно сыгравшие свою роль, становятся заложниками образа. Ни зрители, ни режиссёры уже не хотят видеть исполнителя в других амплуа, за что бы они не брались.
1. Дэниел Рэдклифф и Гарри Поттер. Дэниел начал играть юного мага в 12 лет. Сейчас актёру уже 29, он сыграл в десятках других проектов, принял участие в скандальной театральной постановке, но для всех он по-прежнему Гарри Поттер.
2. Анастасия Заворотнюк и няня Вика. До съёмок в сериале «Моя прекрасная няня» Анастасия не была очень известной актрисой, но сериал вывел её в звёзды первой величины. Поспособствовал узнаваемости Заворотнюк и её роман с Сергеем Жигуновым. После окончания сериала актриса снялась в нескольких фильмах, участвует в телепроектах, но для зрителей Заворотнюк — это Вика Прутковская.
3. Брюс Уиллис и спаситель цивилизации. Брюс Уиллис снимался не только в боевиках, в его активе есть драмы и комедии, но главная роль его жизни — «крепкий орешек». Поэтому, когда речь заходит о герое, который спасает всех от любых напастей, то мы неизменно представляем Брюса Уиллиса.
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