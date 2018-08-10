Актеры, застрявшие в одной роли

Часто актёры, прекрасно сыгравшие свою роль, становятся заложниками образа. Ни зрители, ни режиссёры уже не хотят видеть исполнителя в других амплуа, за что бы они не брались.

1. Дэниел Рэдклифф Гарри Поттер . Дэниел начал играть юного мага в 12 лет. Сейчас актёру уже 29, он сыграл в десятках других проектов, принял участие в скандальной театральной постановке, но для всех он по-прежнему Гарри Поттер.

2. Анастасия Заворотнюк и няня Вика. До съёмок в сериале «Моя прекрасная няня» Анастасия не была очень известной актрисой, но сериал вывел её в звёзды первой величины. Поспособствовал узнаваемости Заворотнюк и её роман с Сергеем Жигуновым . После окончания сериала актриса снялась в нескольких фильмах, участвует в телепроектах, но для зрителей Заворотнюк — это Вика Прутковская.