Джим Керри возвращается на экраны

56-летний актер сыграет комика в отчаянии в сериале "Шучу". Исполнительным продюсером проекта выступил эксцентричный француз Мишель Гондри, он также лично срежиссировал несколько эпизодов проекта. Это не первая совместная работа Гондри и Керри : актер играл главную роль в драме "Вечное сияние чистого разума" этого режиссера.

Сюжет сериала рассказывает историю успеха Джеффа Пиклза — легенду детского телевидения, но все рушится, когда у него появляются серьезные семейные проблемы. Джефф понимает, что его позитивный сказочный мир не способен помочь ему справиться с новыми проблемами и пережить кризис.

Сериал начнут показывать в начале сентября. Перед выходом шоу актер дал большое интервью американскому изданию The Hollywood Reporter, в котором объяснил, почему отстранился от индустрии и Голливуда.