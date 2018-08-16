Ещё
Джим Керри возвращается на экраны
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Джим Керри возвращается на экраны 

Рамблер 16 августа 2018
Фото: Кадр из сериала "Шучу"
56-летний актер сыграет комика в отчаянии в сериале "Шучу". Исполнительным продюсером проекта выступил эксцентричный француз Мишель Гондри, он также лично срежиссировал несколько эпизодов проекта. Это не первая совместная работа Гондри и Керри: актер играл главную роль в драме "Вечное сияние чистого разума" этого режиссера.
Сюжет сериала рассказывает историю успеха Джеффа Пиклза — легенду детского телевидения, но все рушится, когда у него появляются серьезные семейные проблемы. Джефф понимает, что его позитивный сказочный мир не способен помочь ему справиться с новыми проблемами и пережить кризис.
Сериал начнут показывать в начале сентября. Перед выходом шоу актер дал большое интервью американскому изданию The Hollywood Reporter, в котором объяснил, почему отстранился от индустрии и Голливуда.
"Мне не нравилось, что происходило вокруг. Корпораций захватывали Голливуд и все такое, но мне это не нравилось. Я другой человек. Мне хотелось контролировать процесс создания фильмов, не имея при этом вышестоящих органов, которые бы навязывали свое мнение о том, какой должна быть картина".
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение