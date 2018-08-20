Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х

Часто от мэтров театра и кино можно услышать: «В рекламе не буду сниматься ни за какие деньги». А вот в 90-е, когда этих самых денег не было буквально от слова «совсем», начинающие и даже маститые лицедеи рады были любой подработке. Таковой стала реклама, которая в то время хлынула на экраны бурным потоком и представляла собой некий новый жанр.

Teleprogramma.pro узнала, чем сейчас занимаются знаменитости из популярных роликов тех лет.

Леня Голубков

Рекламная компания МММ активно шла по телевизору с 1992 по 1994 годы. Простой работяга Леня Голубков, который произносил ставшую крылатой фразу «Я не халявщик. Я — партнер!», стал негласным символом той поры. На роль заботливого супруга, который, благодаря вложениям в МММ, сумел сначала купить жене сапоги, затем шубу, мебель и даже автомобиль, должен был играть утвержденный актер. Но накануне съемок артист перестал подходить к телефону. И тогда эту работу предложили Владимиру Пермякову

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По словам актера, все знаменитые фразочки он придумывал сам и наслаждался созданием образа Лени Голубкова. Всего было снято около 16 роликов. Поначалу Пермякову платили около 250 долларов за съемочный день, затем гонорар повысили вдовое. Каких-то особых богатств Владимир Сергеевич не нажил. Сумел накопить на небольшую квартирку в Москве.

Сам он родился 2 декабря 1952 года в деревне, в 45 километрах от города Канска Красноярского края в многодетной семье (у Володи 3 старших сестры). Поработав в Канске и Тобольске, Пермяков переехал в Москву. Ему тогда было около 38 лет.

После Лени Голубкова на нем как на актере поставили крест. Его перестали приглашать на съемки, так как боялись, что артиста будут воспринимать исключительно как Леню Голубкова. По словам Владимира Сергеевича, он жил впроголодь, порой питался одними сухарями. У него даже не было денег, чтобы купить жетончик для проезда на метро.

Он был женат на журналистке Наташе, но детей они завести не успели, так как супруга скончалась от рака. Сейчас актер живет с гражданской женой. Изредка снимается в сериалах и ток-шоу. Основной доход ему приносят корпоративы, куда его приглашают как звезду 90-х Леню Голубкова.

Тетя Ася

В 90-е всех гостей в нашей стране встречали фразой «Тетя Ася приехала!» из популярного рекламного ролика отбеливателя. Актриса Татьяна Ташкова , окончив в 1977 году Щукинское училище, с 75-го активно снималась в кино. И к 90-м годам на своем счету уже имела около 30 картин. Но всенародную популярность ей принесла работа в рекламе отбеливателя «Ас».

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Чтобы получить эту роль, артистке пришлось пройти серьезный кастинг. По воспоминаниям Татьяны Александровны, ее приглашали на пробы целых три раза. А когда она возмутилась таким серьезным отбором, как на главную роль в блокбастер, то ей объяснили: сначала выбирали из 350 претенденток, потом из 33, а в конце — из двух.

После выхода роликов на экраны, популярность артистки настолько взлетела вверх, что в рейтинге самых популярных людей, который составил «Коммерсант-Дейли», Ташкова опередила Бориса Ельцина

Но Татьяна Александровна больше потеряла, чем приобрела. По контракту с 1994 по 2000 годы ей нужно было согласовывать с американцами, занимающимися съемками рекламы, любую другую деятельность. И все это время она не снималась в кино.

Были несколько театральных проектов. А «Тетя Ася» большого дохода не приносила. И тогда артистка вспомнила о своем хобби: она делала изделия из кожи, занималась бисероплетением и вышиванием. Ее подруга предложила продать ее произведения искусства в Германии, в магазинчике знакомых немцев.

И дело пошло, ее поделки пользовались большой популярностью. Чтобы подработать, Ташкова работала поваром, потом в банке, была директором по маркетингу, озвучивала мультфильмы.

С 2004 года актрису вновь начали приглашать на съемки в кино и сериалы.

Сейчас Татьяна Ташкова вместе со своим мужем, режиссером знаменитого фильма «Приходите завтра…» Евгением Ташковым, ведут уединенный образ жизни. Их сын Алексей живет отдельно.

«Wagon Wheels» — и ты победитель!»

Наверное, сегодня не найдется человека, который не знает актера Максима Аверина , снявшегося в таких сериалах, как «Глухарь» и «Склифосовский». Но мало кто помнит, что в 90-е студент Щукинского училища снимался в популярной рекламе американского печенья «Wagon Wheels».

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Аверин начал сниматься в кино с 6-летнего возраста, благодаря отцу, который работал на «Мосфильме» художником-декоратором. А в девять уже играл в Театре миниатюр.

Но первую популярность артисту принес рекламный ролик, в котором он спорил со своим конем: кто больше откусит от печенья. В 1997 году Аверин окончил с красным дипломом Щукинское училище и попал в труппу легендарного «Сатирикона» Константина Райкина . Сейчас он не только востребованный артист, но и телеведущий, и певец.

«Сколько вешать в граммах?»

Колоритного продавца, который уточняет у покупательницы, «сколько вешать в граммах», и объясняет ей, что «точность никогда не бывает лишней», сыграл актер Сергей Рубеко . Сейчас ему 62 года, и современные зрители знают его по таким сериалам, как «Физрук», «Молодежка», «Бригада» и другие.

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По словам Сергея Рубеко, в магазине его приветствовали исключительно фразой «Скока вешать в граммах?».

31 год артист проработал в Театре имени Маяковского, куда пришел после окончания ГИТИСа в 1977 году. А дебютом в кино стала для него роль Мыльникова в фильме 1980 года «Быстрее собственной тени». Но народную популярность актеру принесли именно съемки в рекламе, после которых его стали узнавать на улицах.

Поначалу артист не хотел играть безграмотного продавца на рынке, который вместо «сколько» говорит «скока» и т.д. По словам Рубеко, в магазине его приветствовали исключительно фразой «Скока вешать в граммах?», подтрунивали над ним и коллеги-артисты. Но именно эта работа стала толчком в его карьере: актера начали приглашать сниматься в топовые сериалы и фильмы.

Кассирша Люся

Фразочку разбитной кассирши Люси «А че?» в начале 2000-х повторяла вся страна. На тот момент обладательница диплома Щукинского училища являлась артисткой театра «Ленком».

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Рекламные ролики майонеза «Моя семья» стали настолько популярны, а образ — ярким, что Артемьеву наградили как создательницу лучшего рекламного образа.

В отличие от многих рекламных артистов, Людмиле Викторовне эта работа принесла не только славу, но и новые приглашения на съемки в кино и сериалах. После телепроекта «Таксистка» Артемьева вошла в обойму популярных артистов, а после сериала «Сваты» стала мегазвездой.

Актриса официально в разводе, ее единственная дочь Екатерина работает переводчиком. Одно время в прессе появлялась информация, что Артемьева вновь вышла замуж, но подтверждения этому факту нет.