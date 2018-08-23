Как живут актеры из сериала «Реальные пацаны»

Сериал «Реальные пацаны» выходит с 2010 года. Многие артисты, снявшиеся в нём, стали настоящими знаменитостями после выхода первого сезона. Как живут они сегодня?

1. Валентина Мазунина . Уроженка небольшого городка в Пермской области, Валентина с первого же раза поступила в местный Институт культуры. Во время учёбы она подрабатывала официанткой, вожатой в детской лагере, укладчицей вафлей. В 2009 году девушка устроилась в театр, но уже в 2010 году попала в сериал «Реальные пацаны», который и стал для неё путёвкой в жизнь: Мазунина стала востребованной актрисой, постоянно снимается в кино и участвует в телепередачах. В личной жизни Валентины царит полный штиль, который сама актриса объясняет занятостью.