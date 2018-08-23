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Как живут актеры из сериала «Реальные пацаны»
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Как живут актеры из сериала «Реальные пацаны» 

Рамблер 23 августа 2018
Сериал «Реальные пацаны» выходит с 2010 года. Многие артисты, снявшиеся в нём, стали настоящими знаменитостями после выхода первого сезона. Как живут они сегодня?
1. Валентина Мазунина. Уроженка небольшого городка в Пермской области, Валентина с первого же раза поступила в местный Институт культуры. Во время учёбы она подрабатывала официанткой, вожатой в детской лагере, укладчицей вафлей. В 2009 году девушка устроилась в театр, но уже в 2010 году попала в сериал «Реальные пацаны», который и стал для неё путёвкой в жизнь: Мазунина стала востребованной актрисой, постоянно снимается в кино и участвует в телепередачах. В личной жизни Валентины царит полный штиль, который сама актриса объясняет занятостью.
2. Марина Федункив. Марина перепробовала массу профессий до того, как попасть на телевидение. Впервые мелькать на тв она начала в 2008 году в эпизодических ролях, а в 2010 приняла участие в пробах к «Реальным пацанам» и успешно прошла их. Именно после него к Федункив пришла истинная популярность: её стали приглашать режиссёры в полнометражное кино и на телевидение в качестве ведущей. Актриса замужем, но малышами пока не обзавелась.
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