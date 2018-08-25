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Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
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Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая» 

Рамблер 25 августа 2018
Турецкие сериалы уверенно покоряют мир и на нашем телевидении прочно заняли место, когда-то отданное латиноамериканским теленовеллам. Однако зрители старшего поколения вспомнят, что первой ласточкой стал вовсе не "Великолепный век", а показанный в 1990 году мини-сериал "Королек — птичка певчая".
Экранизация классического романа Решада Нури Гюнтекина поразила неискушенного отечественного зрителя и, конечно, зрительниц.
История бедной учительницы Феридэ, которая пробивает себе дорогу в патриархальном обществе начала XX века, вызвала огромный интерес. Не в последнюю очередь благодаря проникновенной игре и обаянию красавицы Айдан Шенер, исполнительницы главной роли.
Вторая роль на телевидении стала для Айдан Шенер по-настоящему звездной.
@aydannsener
Айдан Шенер родилась в семье музыковеда и домохозяйки. Детство прошло в Бурсе. Родители поддерживали творческие устремления дочери. В 18 лет Айдан выиграла конкурс красоты "Мисс Турция" и начала карьеру модели. Она же представляла свою страну на конкурсе "Мисс мира", но корону вручили девушке из Венесуэлы.
Айдан Шенер быстро стала ведущей манекенщицей своей страны, а в 1983 году сыграла свою первую роль на телевидении — в сериале "Маленький начальник".
@aydannsener
После успеха "Королька" Айдан стали наперебой приглашать в сериалы и кинокартины, а "Королек — птичка певчая" стал классикой турецкого телевидения. Вместе со своим партнером по сериалу Кенаном Калавом (Кямран) она сыграла в мелодраме "Млечный путь" и активно снималась в девяностые годы и в начале нулевых. Одной из ярких работ стала роль "ночной бабочки" в сериале "Заклейменные розы".
Однако другого проекта, подобного успешному "Корольку", в фильмографии Айдан Шенер не появилось.
Айдан Шенер продолжает сниматься, но признается, что стала более разборчиво подходить к предлагаемому материалу. Ее последняя на сегодняшний день работа — сериал "Дениз в моем сердце", который вышел на экраны год назад.
@aydannsener
Актриса была замужем за турецким футболистом Айханом Акбином. В браке родилась дочь Эджем, но после 8 лет совместной жизни они расстались. Муж ревновал жену к ее работе и поклонникам, а однажды даже подарил ей паранджу. Больше замуж Айдан не выходила. Дочь решила не идти по стопам матери и стала архитектором.
Сейчас она живет вместе со своим отцом и дочерью, ухаживает за многочисленными домашними питомцами и активно занимается благотворительностью. Айдан регулярно участвует в социальных роликах, посвященных защите животных и инвалидов, появляется в популярных шоу.
Айдан Шенер дважды посещала Казань — в 2004 и 2007 годах — а также Крым, в 2013 году. Кстати, ее прадед по отцовской линии эмигрировал в Турцию из Казани, не пожелав сменить веру.
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