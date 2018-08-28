Многообещающие: 10 актеров, которые потеснят старую гвардию

Журнал Variety опубликовал свой ежегодный список самых многообещающих актеров года. В прошлые годы издание предсказало успех Махершалы Али, Тимоти Шаламе, Виолы Дэвис, Октавии Спенсер, Бри Ларсон, Лупиты Нионго и Мелиссы Лео

И сейчас новая десятка актеров, за которыми стоит понаблюдать в ближайшие год-полтора.

Зази Битц

Актриса начала карьеру в 2014 году и за четыре года успела засветиться в двух мощных проектах: в фильме «Дэдпул 2» и сериале «Атланта».

В октябре 2019 года она появится в фильме «Джокер» с Хоакином Фениксом . Также в планах — сыграть в одном фильме с Натали Портман . Это «Бледная синяя точка» о возвращении женщины-астронавта домой после продолжительной космической миссии.

Джемма Чан

Ближайшие год-полтора могут стать прорывными в работе Джеммы Чан. Она актерствует уже лет десять, но самое яркое только предстоит: она сыграла в одном фильме с Марго Робби и Сиршей Ронана «Мария — королева Шотландии», в «Капитане Марвел» у нее будет заметная роль, кроме того, сейчас в США с огромным успехом идет комедия «Безумно богатые азиаты» (до российского проката она дойдет 13 сентября).

Элси Фишер

Элси Фишер всего 15 лет, но у нее уже довольно внушительный список работ, правда, самые яркие до сих пор были на озвучке мультперсонажей. Именно она говорила за Машу в мультсериале «Маша и Медведь», переведенном на английский язык. А для «Гадкого я» озвучивала Агнес.

В этом году она сорвала овации на премьере фильма «Восьмой класс», в котором играла главную роль.

Генри Голдинг

Генри начал карьеру только в этом году, причем старт вышел очень ярким — главная роль в очень успешной комедии «Безумно богатые азиаты». В сентябре выйдет еще один фильм, где у него тоже одна из главных ролей — «Простая просьба» с Блейк Лайвли и Анной Кендрик

Расселл Хорнсби

Расселл пашет уже лет двадцать и известен в основном по роли Хэнка Гриффина в сериале «Гримм», но Variety считает, что успех придет к нему вот-вот: с фильмами «Ненависть, которую вы порождаете», «Крид 2» и сериалом «Признан невиновным».

Энтони Рамос

Двадцатишестилетний Энтони начал работать в 2016 году с сериала «Юная», где у него роль на пару эпизодов. Сейчас он пока больше бродвейский актер, но этой осенью выйдет мюзикл «Звезда родилась» с Леди Гагой Брэдли Купером в главных ролях. Рамос там тоже будет, и это хороший шанс показать себя во всей красе.

Кэйли Спэни

Кэйли дебютировала в этом году в фантастическом боевике «Тихоокеанский рубеж 2», и сейчас у нее довольно много планов на будущее. Скоро выйдут фильмы: «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“», «Дик Чейни» (молодая Линн Чейни) и «По половому признаку» (Джейн Гинзбург, сестра главной героини).

Марина Де Тавира

У 44-летней Марины успешная театральная карьера и скромная в кино и на телевидении. Но скоро выходит новый фильм Альфонсо Куарона «Рома» о жизни обычной мексиканской семьи в 70-х годах прошлого века. Планируется, что как минимум критики оценят его высоко.

Джон Дэвид Вашингтон

Джон обратил на себя внимание кинокритиков работой в комедии «Черный клановец». У него роль черного полицейского, который пытается внедриться в Ку-Клукс-Клан. В России премьера состоится 4 октября 2018 года.

Летишиа Райт

Летишиа полюбилась зрителям яркой ролью изобретательницы Шури в фильмах «Черная Пантера» и «Мстители: Война бесконечности». Также ее номинировали на Эмми за работу в сериале «Черное зеркало», она играла в эпизоде под названием «Черный музей».