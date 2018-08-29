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Как Борис Клюев стал «предателем-шпионом»
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Как Борис Клюев стал «предателем-шпионом» 

Рамблер 29 августа 2018
Летом 1984 года на телеэкранах СССР показали захватывающий многосерийный фильм «ТАСС уполномочен заявить». На роль предателя Дубова-Трианона утвердили актёра Бориса Клюева. Тому не слишком хотелось играть отрицательного персонажа, но режиссёр заверил, что в ленте будет дополнительная сюжетная линия, в которой расскажут, почему Дубов решился стать шпионом. Однако консультанты из КГБ идею не одобрили, заявив, что Трианон и без того персонаж яркий. Клюеву пришлось согласиться. Кстати, именно он привёл на площадку коллегу по театру Юрия Соломина. Когда Юрий Мефодьевич примерил на себя образ полковника Славина, сразу стало ясно, что именно он должен играть эту роль. Чтобы достоверно сыграть Трианона, Клюев прочёл дневники Александра Огородника, который и стал прототипом киногероя. Огородник был сотрудником МИДа, которого завербовало ЦРУ. Огородник «подарил» киношному шпиону Дубову не только историю, но и кличку Трианон. В 1977 году Огородник был разоблачён и покончил жизнь самоубийством. Самому Клюеву прототип его персонажа не понравился, он отозвался о нём как о гнилом человеке с внешним лоском.
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