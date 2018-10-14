Актеры, умершие прямо на сцене

Актёры не мыслят жизнь без сцены. Для них именно творчество является высшим смыслом, а удовольствие зрителей — главной целью жизни. Даже походы к врачу они отменяют, списывая потерю сил и тревожные симптомы на обычную усталость. Эти гениальные артисты ушли из жизни прямо на глазах публики.

1. Виталий Соломин (1941-2002). Виталий Мефодьевич много лет страдал от повышенного давления, но никогда не отказывался от выхода на сцену, даже если плохо себя чувствовал. 24 апреля он отыграл первое отделение спектакля «Свадьба Кречинского» и тут же был госпитализирован с инсультом. Через месяц Соломин скончался.

2. Николай Хмелёв (1901-1945). Российский и советский актёр и режиссёр был также педагогом и руководителем МХАТа. 1 ноября труппа проводила генеральную репетицию спектакля «Трудные годы», где Хмелёв играл Ивана Грозного . Во время репетиции артист умер.

3. Борис Добронравов (1896-1949). Актёр, мастер художественного слова, 30 лет отдал Художественному театру, где и ушёл из жизни. 27 октября Борис Георгиевич в 166-ой раз вышел на сцену в образе царя Фёдора в спектакле «Царь Фёдор Иоаннович». Это была любимая роль актёра, она стала и его последней встречей со зрителями: не доиграв финальный эпизод, Добронравов скончался от паралича сердца.

О других актёрах, скончавшихся на сцене, рассказывает видео.