Спецэффекты, которые сильно изменили актеров

Сегодня компьютерные спецэффекты — неотъемлемая часть фильма. Нарисовать инопланетный пейзаж или динозавров, изобразить вымышленный мир или самолёт будущего — всё это под силу специалистам. Эти же спецэффекты помогают изменить актёров.

1. Дакота Джонсон и «Пятьдесят оттенков серого». Сцены с обнажением в этой картине были важной составляющей сюжета. Чтобы актриса выглядела на экране более эффектно, аниматоров попросили увеличить ей формы. Однако это было настолько странным предложением, что позже решили найти для Дакоты дублёршу.

2. Николас Кейдж и «Призрачный гонщик». Кейдж — известный фанат комиксов. Своего сына он назвал именем Супермена, а себя украсил татуировкой Призрачного гонщика. Именно она и стала проблемой, когда Николаса пригласили сыграть самого Призрачного гонщика. Аниматорам пришлось стереть татуировку на компьютере во всех кадрах, где Кейдж обнажался.