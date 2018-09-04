Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»

Девяностые на нашем телевидении можно смело назвать эпохой мыльных опер. После "Рабыни Изауры" и "Богатых тоже плачут" на экран хлынул поток латиноамериканских сериалов. Но были и исключения. В 1994 году на телеканале РТР начали показывать итальянскую теленовеллу "Эдера" телекомпании Сильвио Берлускони . Так наши зрители познакомились с европейской теледрамой.

Сериал рассказывал о милой девушке с романтичным именем Эдера (что значит — "плющ"), которая до 20 лет воспитывалась в монастыре и ничего не знала о своем происхождении. Назвали ее разумеется в честь медальона, который героине оставила мать.

@AgneseNano

Покинув монастырь, Эдера устраивается продавщицей в модный магазин, где и встречает свою любовь. Андреа из обеспеченной семьи, а потому его мать резко против отношений с Эдерой, что и пытается донести до героини все 44 серии. Одновременно родной отец Эдеры начинает ее поиски.

Главную роль сыграла Аньезе Нано. Врожденная утонченность и элегантность на много лет сделали ее звездой итальянских сериалов. Однако свою карьеру она начала с роли Елены Мендолы в фильме «Новый кинотеатр „Парадизо“ Джузеппе Торнаторо.

Затем последовала роль в пятом сезоне криминального сериала "Спрут", где она сыграла Глорию Линори.

@AgneseNano

В 1992 году Аньезе Нано сыграла свою звездную роль в "Эдере", а в 1996 году попробовала себя в роли соперницы главной героини во французской теленовелле "В вихре цветов".

С 1998 по 2000 год Нано играла главную роль в сериале "Страсти по-итальянски", который сумел повторить успех "Эдеры". Однако актриса не забывала и о большом кино.

@AgneseNano

Ярким эпизодом стала работа с режиссером Спайком Ли в военной драме "Чудо святой Анны", который вышел на экраны в 2008 году. Тогда же она появилась в сериале "Комиссар Рекс".

В 2018 году Аньезе Нано сыграла миссис Амальди в военном фильме "Шпионская игра".

Аньезе Нано продолжает активно сниматься в кино и на телевидении. У актрисы есть своя страница в Фейсбуке, однако о личной жизни она не распространяется.