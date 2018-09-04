Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»

Сериал «Бедная Настя» шел на российских телеэкранах в 2003-2004 году. Он оказался настолько успешным, что его закупили другие страны, где он также нашёл своего зрителя. Создатели сериала намеренно не пригласили раскрученных звёзд, а выбрали молодых и малоизвестных исполнителей. Для многих из них он стал стартом карьеры, для других же так и остался главным проектом жизни.