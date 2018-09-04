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Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
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Что стало с актерами сериала «Бедная Настя» 

Рамблер 4 сентября 2018
Сериал «Бедная Настя» шел на российских телеэкранах в 2003-2004 году. Он оказался настолько успешным, что его закупили другие страны, где он также нашёл своего зрителя. Создатели сериала намеренно не пригласили раскрученных звёзд, а выбрали молодых и малоизвестных исполнителей. Для многих из них он стал стартом карьеры, для других же так и остался главным проектом жизни.
Елена Корикова, исполнившая роль Насти, задолго до сериала стала известной. Популярность ей принесли первые роли, в том числе фильм «Барышня-крестьянка», а после она часто появлялась в видеоклипах поп-певцов, чему способствовал её супруг, оператор Максим Осадчий, и играла в театре. В конце девяностых пара уехала в США, поэтому Елена вообще исчезла из поля зрения поклонников. После возвращения Корикова попала в «Бедную Настю». Там она сыграла 20-летнюю героиню, хотя самой актрисе был уже 31 год. Сериал принёс артистке колоссальную популярность: режиссёры наперебой приглашали её сниматься, она постоянно участвовала в различных телепроектах, играла в антрепризных спектаклях. Но в середине этого десятилетия фанаты снова потеряли кумира, это породило немало слухов о проблемах в жизни Елены. Тем не менее, актриса продолжает работать, участвует в театральных постановках и снимается в кино.
А из видео вы узнаете, как сложилась жизнь Даниила Страхова, исполнившего главную мужскую роль в «Бедной Насте», Петра Красилова, Екатерины Климовой, Марины Александровой, Дмитрия Исаева, Антона Макарского и Анны Табаниной.
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