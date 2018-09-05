Секс-символы французского кино

В субботу, 8 сентября телеканал «МИР» покажет серию шедевров французского кинематографа. Показ начнется в 12.15 приключенческим фильмом «Капитан», а завершится легендарной детективной драмой «Никита». В преддверии вечера по-французски вспоминаем актеров, которые прославили французский кинематограф.

Луи Гаррель

Судьба актера была уготована каннскому любимчику Гаррелю-младшему с юных лет. Его дедушка был актером, мать — актрисой, а отец — режиссером. Луи осваивал азы актерской профессии с шести лет. Он подумывал стать адвокатом, и все же окончательный выбор был сделан в пользу актерского мастерства.

Мир24

Луи не отрицает, что пошел по уже проторенному пути, но ничуть об этом не жалеет. Головокружительный успех обрушился на него после роли соблазнительного бунтаря Тео в эротической драме «Мечтатели». Затем последовали съемки в картинах «Все песни только о любви», «Граница рассвета», «То лето страсти», «Друзья», «Замок в Италии». Эти фильмы сложно назвать шедеврами французского кинематографа, но их вполне можно посмотреть только ради того, чтобы полюбоваться красавчиком Гаррелем-младшим.

В июле 2015 года актер впервые побывал в Москве. Он представил российским зрителям картину своего отца «Ревность», в которой сыграл главную роль. Журналисты рассказали ему о том, что в России его считают настоящим секс-символом. Гаррель не смутился и быстро нашел этому объяснение. «Я уверен, это потому, что у меня кудряшки, они производят впечатление. В России ведь кудрявых довольно мало», — заявил актер. Известно, что для роли в фильме «Молодой Годар» Гаррелю пришлось сбрить шикарные кудри. Луи с легкостью простился с ними. Волосы, как говорится, не зубы — отрастут.

Жан Рено

Уроженец марокканского города Касабланка долгое время носил имя Хуан Морено. Чтобы получить французское гражданство, будущий актер два года отслужил в армии. Заинтересовать Голливуд получилось не сразу. Сначала Рено штурмовал театральные подмостки, снимался в низкобюджетных комедиях и сериалах.

Мир24

Вырваться на большой экран получилось благодаря знакомству с Люком Бессоном . Режиссер предложил актеру для начала попробовать себя в эпизодической роли барабанщика (фильм «Подземка», 1985). Затем Рено примерил амплуа хладнокровного наемного убийцы и органично вжился в эту роль в трех картинах — «Голубая бездна», «Никита» и «Леон». «Когда режиссер видит, что актер идеально соответствует его мечтам, как это было у Феллини с Мастроянни, например, тогда получается что-то невероятное», — так Рено охарактеризовал сотрудничество с Бессоном в одном из интервью. Пожалуй, образ молчаливого и нелюдимого борца с преступностью еще долго будет закреплен за ним.

Венсан Кассель

Новый фильм с седовласым красавцем «Афера по-французски» совсем скоро выйдет на экраны. Но внимание любителей светских хроник сейчас приковано к брутальному актеру по другой причине. Его тайная свадьба с 21-летней итальянской моделью Тиной Кунаки и их совместная фотосессия для Vanity Fair обескуражила поклонников. Они тут же кинулись искать сходства и различия между Тиной и итальянской кинодивой Моникой Беллуччи , с которой Кассель прожил в браке 18 лет.

Мир24

Путь Касселя к званию суперзвезды голливудских лент лежал через фильмы «Черный лебедь», «Багровые реки», «Необратимость», «Порок на экспорт». И, конечно, его послужной список сложно представить без нашумевшей криминальной драмы «Двенадцать друзей Оушена», где Кассель предстает в привычном амплуа подонка, провоцирующего других героев на скользкий путь.

Ален Делон

Для советской эпохи его имя стало нарицательным. Впрочем, безупречную внешность Делона боготворили не только советские женщины. Пижонский образ наемного убийцы Жефа Костелло в криминальной драме «Самурай» окончательно закрепил за Делоном международную славу. Его обожали все, кто видели хотя бы один фильм с его участием.

Мир24

«Красота всегда была при мне. Все постоянно мне о ней говорили. Женщины и не только они. Когда мне предложили сняться в кино, я подумал: «Почему я?» В ответ же мне говорили об этой красоте. Ее упоминали постоянно. Еще мама в детстве. Люди на улицах останавливались, чтобы сказать: «Какой у вас красивый сын!», — рассказал Делон в одном из недавних интервью. В свои 82 года он признается, что несмотря на безумную популярность среди женщин, ему так и не удалость встретить любовь.

Жан-Поль Бельмондо

С первых картин критики заметили, что Бельмондо раскованно чувствует себя в кадре и выглядит на экране очень естественно. С этим трудно спорить. Первым из режиссеров эту особенность заметил режиссер Жан Люк Годар. В 1958 году он пригласил Бельмондо на роль прожигателя жизни Мишеля Пуакара в фильме «На последнем дыхании». После этой картины карьера обольстительного француза пошла в гору.

Мир24

В 70-80-е годы он был самым коммерчески успешным актером во Франции и напарником по съемочной площадке для самых желанных женщин мира — таких, как Катрин Денев Софи Лорен . За всю жизнь Бельмондо снялся в 95 фильмах и исполнил 40 театральных ролей, но потом понял, что пришла пора завершать карьеру. Актер дважды перенес инфаркт и в феврале 2015 года заявил о том, что его профессиональный путь можно считать завершенным.

Гийом Кане

В детстве будущий актер хотел стать жокеем и даже выступал в цирке. Но падение с лошади и последующая травма поставили крест на мечте. Кане не отчаялся и пошел на курсы драматического искусства. Начинал с незаметных ролей в короткометражном и телевизионном кино и сериалах. Настоящую популярность ему принес фильм Денни Бойла «Пляж», где Кане снялся вместе со звездами мировой величины Тильдой Суинтон и Леонардо Ди Каприо

Мир24

Однако зрителям Кане больше запомнился благодаря мелодраматической комедии «Влюбись в меня, если осмелишься». Поклонники актера до сих пор говорят об этой картине с придыханием, ведь в каком-то смысле она стала для актера пророческой: знакомство и дружба с актрисой Марион Котийяр на съемочной площадке переросла в гражданский брак. В прошлом году у Гийом и Марион родился второй ребенок. «Я обожаю играть с моей женой, мне это нравится, знакомым легче доверять. Всегда приятнее работать с любимыми людьми», — так Кане прокомментировал однажды совместные с Котийяр фильмы.

Матье Амальрик

Роль парализованного после инсульта Жана Доминика Боби в драме «Скафандр и бабочка» принято считать одной из самых выдающихся в карьере актера.

Мир24

Амальрик сотрудничал со многими мастодонтами мирового кинематографа — Бессоном, Спилбергом, Полански. Фильмы с его участием регулярно попадают в подборки самых скандальных премьер Каннского кинофестиваля. В Каннах его любят так сильно, что, кажется, любому фильму с его участием можно заранее вручать приз зрительских симпатий. Премию «Сезар» за лучшую мужскую роль Амальрик получал дважды. Хотя сам импозантный француз не скрывает, что более органично чувствует себя в роли режиссера, нежели актера. «Люди часто преуспевают в том, что для них не особо важно», — заявил он однажды в интервью.

К российской столице француз испытывает особо трепетные чувства, поскольку в детстве прожил здесь четыре года — его отец был международным корреспондентом и много ездил по миру. Свою четвертую и наиболее успешную режиссерскую работу «Турне», повествующую о гастролях американского стриптиз-клуба во Франции, Амальрик лично представил в российскому зрителю в 2010 году.