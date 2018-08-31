Алек Болдуин отказался от роли отца Бэтмена

Как сообщает издание Deadline, появиться на экранах в роли отца Бэтмена Алек не сможет из-за несостыковки в расписаниях съемочных графиков. Болдуин признал, что действительно намеревался участвовать в проекте, но в последний момент был вынужден отказаться. Однако актер отметил, выразил уверенность в том, что проблемы с его заменой у режиссера не возникнет.

Я уверен, что есть по крайней мере 25 актеров, которые прекрасно справятся с этой ролью вместо меня,

На экраны кинотеатров «Джокер» выйдет в начале октября 2019 года.