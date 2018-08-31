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Алек Болдуин отказался от роли отца Бэтмена
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Алек Болдуин отказался от роли отца Бэтмена 

Рамблер 31 августа 2018
Фото: globallookpress
В начале недели мировые СМИ сообщили о том, что американский актер согласился принять участие в фильме «Джокер». Но не успели поклонники порадоваться этой новости, как на смену ей пришла другая: Болдуин все же вынужден от роли отказаться.
Как сообщает издание Deadline, появиться на экранах в роли отца Бэтмена Алек не сможет из-за несостыковки в расписаниях съемочных графиков. Болдуин признал, что действительно намеревался участвовать в проекте, но в последний момент был вынужден отказаться. Однако актер отметил, выразил уверенность в том, что проблемы с его заменой у режиссера не возникнет.
Я уверен, что есть по крайней мере 25 актеров, которые прекрасно справятся с этой ролью вместо меня,
— сказал Болдуин в интервью USA Today.
Напомним, что режиссером картины, повествующей о происхождении Джокера, стал Тодд Филлипс, а главная роль досталась Хоакину Фениксу.
На экраны кинотеатров «Джокер» выйдет в начале октября 2019 года.
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