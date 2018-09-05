11 самых ярких ролей Евгения Леонова

2 сентября народному артисту СССР Евгению Леонову исполнилось бы 92 года. Это настоящий феномен — в Советском Союзе кинематограф находился на таком высоком уровне, что и сегодня любой, даже далекий от кино человек легко назовет десяток-другой фамилий популярных советских актеров. И среди них, несомненно, окажется Евгений Леонов.

Он сыграл огромное количество ролей в кино и театре, озвучил множество мультфильмов: его характерный голос невозможно спутать с каким-нибудь другим. В день рождения любимого артиста хочется вспомнить самые заметные из его фильмов.

«Полосатый рейс», 1961 г.

«Полосатый рейс» — своеобразный старт, давший начало невероятной популярности Леонова. Наивная комедия, полная опасных трюков с дикими тиграми и милого юмора, и сегодня смотрится на одном дыхании. Молодому артисту пришлось довольно сильно рисковать во время съемок — например, во время сцены, когда он купается в ванной, к нему в самом деле забрался тигр, и перепуганный вопль, который издал Леонов, был не постановочным, а самым настоящим — от души.

«Тридцать три», 1965 г.

Георгию Данелии 88: все, что вы еще не знали о лучших фильмах режиссераПровинциальный зубной врач неожиданно находит у своего пациента дополнительный — тридцать третий по счету — зуб. Ивану Травкину приходится нелегко, хотя он стремится всего лишь избавиться от боли и залечить зуб. Фильм Георгия Данелии 25 лет лежал на полке — киношное начальство посчитало фильм «Тридцать три» пародией на советских врачей и сняло с проката.

«Белорусский вокзал», 1971 г.

Спустя четверть века после страшной войны встретились однополчане. Никаких особых приключений и опасностей в фильме нет — он почти целиком состоит из разговоров. Однако его называют военным фильмом — каждое слово в нем, каждая сцена пронизана болью и трагизмом, ведь война была и в самом деле страшная, и воспоминания однополчан — именно об этом.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»

«Белорусский вокзал» хотя бы раз посмотрел, наверное, каждый житель СССР и России. И уж точно каждый знает ставшую культовой песню Булата Окуджавы , написанную специально для фильма, про «десятый наш десантный батальон».

«Джентльмены удачи», 1971 г.

В этой комедии Евгений Леонов сыграл сразу двух персонажей — положительного, законопослушного заведующего детским садом и преступника-«отморозка». Это невероятно, но такие диаметрально противоположные образы получились в его исполнении очень достоверными. Эту комедию в нашей стране все знают наизусть, тем не менее пересматривать «Джентльмены удачи» не надоедает никогда.

«Большая перемена», 1972 г.

Герою Евгения Леонова уже немало лет, у него взрослая дочь, однако он страстно хочет учиться. Фильм «Большая перемена» интересно смотреть и сейчас — мы наблюдаем за тем, как жили в те времена обычные городские жители, ученики школы рабочей молодежи: работали на заводе, посещали занятия, влюблялись, ухаживали, женились и ссорились…

В фильме занято настоящее созвездие отечественных актеров, а еще в нем отличная душевная музыка, настраивающая на ностальгический лад.

«Афоня», 1975 г.

Непутевый слесарь Афанасий ( Леонид Куравлев ), он же заглавный герой фильма «Афоня» запомнился многим зрителям, но и второстепенный персонаж, — добродушный штукатур Коля, которого прогнала жена, — не менее интересен и вызывает массу эмоций. Без Коли, которого сыграл Евгений Леонов, комедия Георгия Данелии получилась бы совсем другой.

«Старший сын», 1975 г.

Этот драматический фильм давно уже стал классикой советского кинематографа. Да, Леонова все знают прежде всего как яркого комедийного актера, однако в «Старшем сыне» раскрылось его безусловное драматическое дарование. Не уступают ему и тогда совсем молодые Николай Караченцов Михаил Боярский , и остальные артисты, сумевшие заставить зрителя сопереживать героям.

«Обыкновенное чудо», 1979 г.

Король-самодур в исполнении Леонова вызывает не ужас и отвращение, а улыбку и смех. Да, он злодей — но очень обаятельный! Сказка для взрослых «Обыкновенное чудо», написанная Евгением Шварцем и поставленная режиссером Марком Захаровым , не устаревает: и сегодня мы встречаем таких злодеев, волшебников, принцесс и медведей, превращенных в людей.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

Фильмы Марка Захарова отличаются нарочитой театральностью, и эта особенность как нельзя лучше раскрыла актерский талант Леонова.

«О бедном гусаре замолвите слово», 1980 г.

Провинциальный артист внезапно оказывается в тюрьме по нелепому и страшному обвинению, грозящему смертью. Лицедейство, к которому он привык, вдруг оборачивается нешуточной опасностью.

Герой Леонова, в фильме «О бедном гусаре замолвите слово» добродушный и чуть смешной увалень, привыкший спокойно жить в стороне от политики и радовать зрителей спектаклями, в решающий момент оказался благородным и отважным человеком.

«Кин-дза-дза!», 1986 г.

Чатланин Уэф в исполнении Леонова — настоящий негодяй, но до чего же симпатичный и обаятельный! За его харизму зритель готов простить все — и вероломство, и подхалимаж, и безыдейность. В чем секрет — до сих пор неясно. Да и к чему гадать — лучше просто в очередной раз посмотреть великолепную комедию Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» с отличными артистами.

«Убить дракона», 1989 г.

«Убить дракона» —это тоже сказка для взрослых, полная намеков и иронии. Фильм Марка Захарова по пьесе Евгения Шварца может многое сказать тем, кто умеет читать между строк и ценит хорошую актерскую игру. Евгений Леонов блистательно сыграл в нем Бургомистра вольного города.