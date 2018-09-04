Кем были герои фильма «В бой идут одни старики»

Кем в жизни были герои фильма «В бой идут одни старики»

Этот фильм для Леонида Быкова стал воплощением мечты всей жизни — если уж не стать летчиком, то хотя бы рассказать об героической военной судьбе этих героев. Ценой подорванного здоровья Леониду Федоровичу удалось создать одну из лучших кинолент о Великой Отечественной войне за всю историю советского кинематографа. Фильм « В бой идут одни старики» не дословное художественное воспроизведение судьбы конкретной эскадрильи, но талантливая киноработа, основанная на кропотливом изучении судеб реальных советских героев-летчиков.

«Маэстро» раздвоился

Когда началась война, Быкову было всего 13 лет. Он, как и большинство советских мальчишек, рвался на фронт воевать с фашистами. Дважды, в 1943-м и в 1945-м годах, поступал в летное училище. В первый раз парнишку, совравшего про истинный возраст, разоблачили. Во второй — училище расформировали после месяца учебы Быкова: война к тому времени уже кончилась.

Поэтому Леонид Быков всю жизнь мечтал сделать фильм о военных летчиках, и спустя 27 лет после Победы, когда Леонида Федоровича уже знали как знаменитого актера и начинающего кинорежиссера, эта мечта осуществилась. Быков на студии имени Довженко начал снимать фильм «В бой идут одни старики», где сыграл главную роль, комэкса Титаренко («Маэстро»).

У сценария «Стариков» было 3 автора: сам Быков, Евгений Оноприенко и Александр Сацкий. Прототипом Маэстро стал дважды Герой Советского Союза Виталий Попков , служивший в 5-м гвардейском истребительном авиаполку, которым командовал Василий Сталин . В эскадрилье Попкова был хор, которым он дирижировал, и этому авиаподразделению дарил истребители сам Утесов.

Быков придумал персонажа Кузнечика, черты которого Леонид Федорович взял опять-таки у Попкова — будущий дважды Герой в юности походил на субтильного персонажа артиста Сергея Иванова отчаянностью, был порой таким же бесшабашным.

Эпизод, когда «вечный дежурный», чистящий картошку на всех, садится на один из трех свободных истребителей и сбивает налетевший вражеский бомбардировщик, произошел в действительности. И история, что командир, поднявшийся следом за Попковым-Кузнечиком в воздух на подмогу, оказался в одних трусах, тоже правдива.

Как настоящий «Смуглянка» пожертвовал собой

Прототипом Смуглянки стал посмертно удостоенный звания Героя Советского Союза того самого 5-го «поющего» полка младший лейтенант Евгений Быковский, в 1943 году в одиночку вступивший в небе Луганской области в бой против 34 бомбардировщиков и истребителей противника.

Очевидцы вспоминали, что даже подбитый истребитель Быковского продолжал вести огонь, будто бы прощаясь с товарищами, как в потом было показано в фильме («Будем жить!»).

Макарыча долго не утверждали

Из жизни были взяты персонажи «Ромео» и «Джульетты» — фамилия героя Рустама Сагдуллаева , погибшего в воздушном бою летчика «поющей эскадрильи», была Марисаев, а его девушку убило, когда немецкая бомба попала в столовую.

Алексей Смирнов , по роли механик Макарыч, в авиации не служил, но его боевой путь в Великой Отечественной войне, хотя и малоизвестен, но не менее отважен — волею судьбы, на момент выхода фильма «В бой идут одни старики» кавалер двух орденов Славы, ордена Красной Звезды, боевых медалей Алексей Макарович Смирнов был знаком широкой зрительской публике главным образом только как тунеядец и хулиган Федя из гайдаевской «Операции „Ы“ и других приключений Шурика».

Из-за закрепившегося образа этого артиста и по множеству других надуманных причин Госкино СССР долго не пускало в прокат легендарный фильм. За работу Быкова вступались фронтовики, Герои Советского Союза, среди которых был главком ВВС Павел Кутаков.

В результате только в первые дни демонстрации на советских киноэкранах, за неполные 2 недели лета 1974 года, фильм «В бой идут одни старики» собрал свыше 44 миллионов зрителей по всему СССР.