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Кто запретил Миронову жениться на Фатеевой
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Кто запретил Миронову жениться на Фатеевой 

Рамблер 2 сентября 2018
История о том, как две советские красавицы укротили суровый мужской нрав убеждённых холостяков, в своё время вызвала бурю восторженных эмоций. Успех фильм «Три плюс два» приобрёл, в том числе, из-за звёздного состава: отечественный телезритель с огромным интересом наблюдал за тем, как флиртуют в кадре герои Андрея Миронова и Натальи Фатеевой, а также Евгения Жарикова и Натальи Кустинской. Тем более что по тем временам в комедии присутствовали и весьма пикантные сцены. Между прочим, для некоторых актёров экранный роман перерос в настоящий, Андрей Миронов и Наталья Фатеева даже жили в одном номере. При этом актриса в тот момент состояла в законном браке с режиссёром и актёром Владимиром Басовым. Отношения между 21-однолетним Мироновым и 29-летней Фатеевой развивались стремительно, однако у этого звёздного романа был несчастливый конец. Мать Андрея Миронова Мария Владимировна не одобрила союз сына с женщиной, которая была значительно старше его.
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