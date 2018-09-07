Алексей Лютиков: что стало со звездой КВН

В середине 1990-х годов Алексей Лютиков был настоящей звездой КВН. Он играл за курскую команду «Служебный вход» и являлся ее капитаном. Позже Лютиков стал директором популярного шоу «Уральские пельмени». Однако на этом его карьера закончилась. Он скончался в возрасте 42 лет при несколько странных обстоятельствах.

Недуг превратил в изюминку

Алексей Лютиков был уроженцем Курской области. Он появился на свет в 1974 году. Окончив школу, Алексей поступил в педагогический институт. В детстве Лютиков страдал от насмешек сверстников: у него был врожденный челюстно-лицевой порок, в народе именуемый заячьей губой. Мальчику сделали операцию, но последствия недуга, выражавшиеся в основном в небольших дефектах дикции, остались с ним на всю жизнь. Однако Алексей сумел превратить этот недостаток в достоинство.

В 1990-х годах Лютиков стал выступать в составе курской команды КВН «Служебный вход», а в 1993 году даже возглавил данный коллектив. Именно под руководством Алексея команде удалось достичь определенных успехов и выйти, что называется, на большую сцену. К сожалению или к счастью, но через несколько лет Лютиков покинул «Служебный вход» и занялся другими проектами.

Директор «Пельменей»

Около 5-ти лет Лютиков работал в штате продюсерской компании Comedy Club Production, где занимался развитием бизнеса и был советником генерального продюсера. Затем он стал директором известного шоу «Уральские пельмени». Именно эта должность оказалась последней в жизни артиста. В Екатеринбурге, где и было обнаружено тело Лютикова, он находился как раз по делам «Уральских пельменей».

В тот день 2 августа 2016 года Алексей должен был вылететь в Москву. В тот момент он уже проживал в столице. Однако вместо того, чтобы отправиться домой, Лютиков по неизвестным причинам заселился в ближайшую к екатеринбургскому аэропорту гостиницу «Angelo» и закрылся в номере на неделю.

Пустые бутылки и таблетки

10 августа мертвого Лютикова нашли сотрудники екатеринбургского отеля и вызвали полицию. В комнате артиста находилось множество пустых бутылок из-под спиртного и медикаменты, понижающие давление. Представители следствия довольно быстро исключили насильственный характер смерти. После вскрытия тела предположения полицейских подтвердились. Оказалось, что Лютиков уже много лет страдал от сердечного заболевания и употреблять алкоголь ему было категорически нельзя. Сам Алексей давно знал о своем недуге, но, несмотря на это, спиртное стало его спутником, по крайней мере, на те 7 дней, которые он провел номере «Angelo».