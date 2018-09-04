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Звезда «Универа» отправился учиться
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Звезда «Универа» отправился учиться 

Russianshowbiz.info 4 сентября 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Известный актер и квнщик Арарат Кещян решил получить еще одно образование, чтобы стать дипломированным сценаристом и режиссером.
39-летний артист признался, что специально заинтриговал подписчиков хорошими новостями несколько месяцев назад, но не смог раскрыть на тот момент все карты. Мужчина пошутил, что окончил «Универ», в котором снимался с 2008 по 2015 год, аспирантуру, а теперь хочет попробовать себя на Высших Курсах Сценаристов и Режиссеров.
Кещян хочет изучать кино с другой стороны камеры, набраться теоретических знаний, ведь практики у него было достаточно. Актер передал привет своему «универскому» приятелю Андрею Гайдуляну и поблагодарил его за то, что не испортил день фотографиями в Вотсаппе.
Поклонники похвалили артиста за тягу к знаниям и гарантировали, что курсы пойдут талантливому мужчине на пользу.
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