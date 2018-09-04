Звезда «Универа» отправился учиться

Известный актер и квнщик Арарат Кещян решил получить еще одно образование, чтобы стать дипломированным сценаристом и режиссером.

39-летний артист признался, что специально заинтриговал подписчиков хорошими новостями несколько месяцев назад, но не смог раскрыть на тот момент все карты. Мужчина пошутил, что окончил «Универ», в котором снимался с 2008 по 2015 год, аспирантуру, а теперь хочет попробовать себя на Высших Курсах Сценаристов и Режиссеров.

Кещян хочет изучать кино с другой стороны камеры, набраться теоретических знаний, ведь практики у него было достаточно. Актер передал привет своему «универскому» приятелю Андрею Гайдуляну и поблагодарил его за то, что не испортил день фотографиями в Вотсаппе.

Поклонники похвалили артиста за тягу к знаниям и гарантировали, что курсы пойдут талантливому мужчине на пользу.