Молодые актеры устраивали алкогольные вечеринки 

Советский мюзикл «Д`Артаньян и три мушкетёра», выпущенный в 1978 году, до сих пор остаётся одной из любимейших картин зрителей, а образы, созданные исполнителями главных ролей, прочно приклеились к актёрам. Съёмки, по воспоминаниям членов группы, были занятием приятным и весёлым. Впрочем, началось всё с недоразумения. Артистов, которые играли мушкетёров, поселили в простой гостинице, где в номерах даже не оказалось воды. Тогда Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Валентин Смирнитский и Игорь Старыгин перебрались в другую гостинцу, где разместился режиссёр ленты Георгий Юнгвальд-Хилькевич, заявились в его номер и отметили заселение пьяным дебошем. Эта акция возымела действие: Юнгвальд-Хилькевич пересилил их в хорошие номера в обкомовской гостинице. Впрочем, без устали предаваться возлияниям молодые артисты не перестали. Как рассказывал режиссёр, они в мушкетёрском облачении вместе с киношными гвардейцами кардинала постоянно бродили по Львову, где и снимался фильм, в поисках бургундского. Но этого развлечения им было мало. Позднее выяснилось, что артисты устраивали в номерах вечеринки, где пародировали советских политиков. И это не осталось без внимания сотрудников КГБ, которые прослушивали всё, что происходило в гостиничных комнатах.