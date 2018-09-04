Ещё
Молодые актеры устраивали алкогольные вечеринки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Молодые актеры устраивали алкогольные вечеринки 

Рамблер 4 сентября 2018
Советский мюзикл «Д`Артаньян и три мушкетёра», выпущенный в 1978 году, до сих пор остаётся одной из любимейших картин зрителей, а образы, созданные исполнителями главных ролей, прочно приклеились к актёрам. Съёмки, по воспоминаниям членов группы, были занятием приятным и весёлым. Впрочем, началось всё с недоразумения. Артистов, которые играли мушкетёров, поселили в простой гостинице, где в номерах даже не оказалось воды. Тогда Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Валентин Смирнитский и Игорь Старыгин перебрались в другую гостинцу, где разместился режиссёр ленты Георгий Юнгвальд-Хилькевич, заявились в его номер и отметили заселение пьяным дебошем. Эта акция возымела действие: Юнгвальд-Хилькевич пересилил их в хорошие номера в обкомовской гостинице. Впрочем, без устали предаваться возлияниям молодые артисты не перестали. Как рассказывал режиссёр, они в мушкетёрском облачении вместе с киношными гвардейцами кардинала постоянно бродили по Львову, где и снимался фильм, в поисках бургундского. Но этого развлечения им было мало. Позднее выяснилось, что артисты устраивали в номерах вечеринки, где пародировали советских политиков. И это не осталось без внимания сотрудников КГБ, которые прослушивали всё, что происходило в гостиничных комнатах.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение