Что стало с актерами сериала «Счастливы вместе»

Как сейчас выглядят актеры сериала «Счастливы вместе»

С 2006 по 2013 годы мы наблюдали за жизнью Гены Букина, его жены Даши и их детей Светы и Ромы. И куда же без назойливых соседей и собаки Барона! Рассказываем, как сейчас выглядят и чем занимаются актеры сериала «Счастливы вместе».

Виктор Логинов / Гена Букин

Вождь племени Букиных, глава семейства, отец двух трудных подростков и продавец в обувном магазине. Роль этого многогранного человека исполнил актер и телеведущий Виктор Логинов (43), который в свое время работал шахтером. Ради роли Гены Букина Виталию пришлось кардинально сменить имидж и переехать в Москву из Екатеринбурга. Еще во время съемок в сериале телеканал ТНТ пригласил актера вести шоу «Интуиция» и «Суперинтуиция».

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А еще он познакомился на съемочной площадке с помощницей режиссера Ольгой и сделал ей предложение! Правда, через два года они развелись. Это был уже третий развод Виктора. Всего у него пятеро детей: приемный сын и родная дочь от первой жены, сын от второй и двое сыновей от Ольги Логиновой.

После сериала «Счастливы вместе» Виктор сыграл Вовчика в картине «Прапорщик, или Ё-моё». В 2009 актер озвучил Б. О. Б. в мультфильме «Монстры против пришельцев». В том же году он сыграл в фильме «Последний секрет мастера». Еще раз в роли продавца обуви он появился в сериале «Универ». В 2017 он сыграл Дроздова в фильме «Наследники».

Сейчас его можно увидеть на телеканале Россия-1 в телепередаче «Пятеро на одного» и на телеканале Ю в передаче «Угадай мою пару».

Даша Букина/ Наталья Бочкарева

Когда Наталья Бочкарева (38) начала играть в сериале, ей было 25 лет. Для того, чтобы стать похожей на 40-летнюю женщину, пришлось перекраситься в рыжий цвет. Во время съемок она вышла замуж за адвоката Николая Борисова , от которого родила двоих детей. В 2014 году супруги развелись. После сериала ее приглашали сниматься в проектах «И отцы и дети», «Квартал», «Мегаджунглис».

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Она приняла участие в проекте «Танцы со звездами», ради которого сбросила 20 килограммов. Там ее заметил Филипп Киркоров , вместе они записали песню «Джалма».

Правда, на этом ее музыкальная карьера (как, кажется, и актерская) закончилась.

Александр Якин / Рома Букин

Александр (28) играл закомплексованного Рому Букина, когда сам ещё был школьником. Потом Якин поступил в ГИТИС, где и встретил свою любовь. Он женился зимой 2015 года, но имя избранницы разглашать не стал. Как и Виктор Логинов, Якин сыграл в эпизоде «Универа» роль Ромы Букина — самозваного брата Саши Сергеева.

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После сериала «Счастливы вместе» актер получил роль, которая позволила зрителям забыть о его Букине — в проекте «Восьмидесятые», который выходил на телеканале «СТС» с 2012 по 2016 год.

В 2017 году он сыграл владельца бани Сашу в сериале «Физрук», в общем, у Александра, кажется, все сложилось хорошо.

Дарья Сагалова / Света Букина

Дарья Сагалова (32)— профессиональный хореограф. После университета она открыла собственную студию — «Школу танцев Дарьи Сагаловой». В ученики артистка берет подготовленных ребят, которые стремятся совершенствовать танцевальное мастерство. Дебют ее учеников состоялся в 2010 году на канале Россия в шоу «Стиляги».

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Дарья замужем за бизнесменом Константином Масленниковым (36) и воспитывает двух дочерей — Лизу (6) и Стефанию (2). На протяжении нескольких лет Сагалова отказывалась от съемок, так как все свое внимание уделяла детям. Лишь недавно актриса решила вернуться в профессию — Сагалова получила одну из ролей в сериале «Улетный экипаж» на СТС, который стартовал на канале 2 апреля.

Юлия Захарова / соседка Елена Степанова-Полено

На роль актрису утвердили еще до того, как были найдены Наталья Бочкарева и Виктор Логинов. По сценарию, эта скандальная героиня постоянно конфликтует с Геной Букиным, но вот в жизни актеры дружат. Так, в шоу «Секрет на миллион с Виктором Логиновым» Захарова была приглашена в качестве хорошего друга ведущего.

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Правда, недавно она все же оказалась замешана в скандале с бывшим гражданским мужем Александром Дорониным : он утверждал, что Юлия ему угрожает. Пришлось всем вместе разбираться в передаче «На самом деле».

Павел Савинков / Анатолий Полено

Анатолий − по сюжету второй муж Лены, но внимания и любви телезрителей он получил намного больше, чем первый. Роль альфонса и закадычного друга Гены исполнил Павел Савинков (33).

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В 2013-м, когда завершились съемки в сериале «Счастливы вместе», Павел Савинков появился в трех проектах — мелодрамах «Сломанные судьбы», «Переезд» и «Тест на любовь». В двух последних артисту достались главные роли. А тепер он играет разорившегося олигарха в сериале «Улица».

Барон

А вот Барона ждала печальная судьба. Его играли аж три собаки породы бернский зеннехунд. У первой — Мухи — закончился контракт, и ее заменила Хилори. Дольше всех, в течение двух лет, Барона изображала Байра, которая умела улыбаться. Но Байра тяжело заболела, и ее пришлось усыпить.