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Чем сейчас занимается Кэмерон Диаз
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Чем сейчас занимается Кэмерон Диаз 

Anews 4 сентября 2018
Не так давно Кэмерон Диаз была весьма популярной актрисой, но в последнее время она практически полностью исчезла с экранов. В последнем на данный момент фильме звезды, «Энни», она сыграла второстепенную роль, а потом внезапно исчезла.
На самом деле актерская карьера звезды длится уже около 30 лет, а началось все с модельного бизнеса. Диаз начала сниматься для журналов, а вскоре ей стали предлагать небольшие роли в кино, на которые она с радостью соглашалась.
Наиболее значимым прорывом непосредственно в карьере для Кэмерон Диаз послужила роль сексуальной джазовой исполнительницы в ленте «Маска». С тех пор ей стали предлагать массу ролей, а самой яркой из ее проектов стал фильм «Свадьба лучшего друга». Однако с того времени актрису начали видеть преимущественно в амплуа симпатичной и добродушной соседки.
За многолетнюю карьеру знаменитость воплотила на экране множество ярких и незабываемых ролей, которые запомнились публике. Спустя 20 лет после завершения модельной деятельности Кэмерон Диаз была внесена в рейтинг наиболее дорогих актеров по версии Forbes, а также стала одной из наиболее состоятельных артисток современности.
После новой роли в ленте «Энни», где Диаз сыграла роль мисс Ханниган, актриса вдруг заявила о своем уходе из большого кино. В интервью Entertainment Weekly звезда подтвердила намерения покинуть сцену, отметив, что уже «одной ногой на пенсии». После завершения творческой активности Диаз связала себя и бэк-вокалиста коллектива Good Charlotte Бенджи Мэддена узами брака.
В 2013 Кэмерон Диаз явила миру собственную книгу, где рассказала, как любить и понимать свое тело. Спустя три года после успешной реализации первой работы, звезда выпустила очередную книгу, на сей раз о долголетии.
В последнее время актриса живет спокойно и размеренно, не посещая красные дорожки, но по-прежнему поддерживает теплую связь с друзьями из мира кино.
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