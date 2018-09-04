Чем сейчас занимается Кэмерон Диаз

Не так давно Кэмерон Диаз была весьма популярной актрисой, но в последнее время она практически полностью исчезла с экранов. В последнем на данный момент фильме звезды, «Энни», она сыграла второстепенную роль, а потом внезапно исчезла.

На самом деле актерская карьера звезды длится уже около 30 лет, а началось все с модельного бизнеса. Диаз начала сниматься для журналов, а вскоре ей стали предлагать небольшие роли в кино, на которые она с радостью соглашалась.

Наиболее значимым прорывом непосредственно в карьере для Кэмерон Диаз послужила роль сексуальной джазовой исполнительницы в ленте «Маска». С тех пор ей стали предлагать массу ролей, а самой яркой из ее проектов стал фильм «Свадьба лучшего друга». Однако с того времени актрису начали видеть преимущественно в амплуа симпатичной и добродушной соседки.

За многолетнюю карьеру знаменитость воплотила на экране множество ярких и незабываемых ролей, которые запомнились публике. Спустя 20 лет после завершения модельной деятельности Кэмерон Диаз была внесена в рейтинг наиболее дорогих актеров по версии Forbes , а также стала одной из наиболее состоятельных артисток современности.

После новой роли в ленте «Энни», где Диаз сыграла роль мисс Ханниган, актриса вдруг заявила о своем уходе из большого кино. В интервью Entertainment Weekly звезда подтвердила намерения покинуть сцену, отметив, что уже «одной ногой на пенсии». После завершения творческой активности Диаз связала себя и бэк-вокалиста коллектива Good Charlotte Бенджи Мэддена узами брака.

В 2013 Кэмерон Диаз явила миру собственную книгу, где рассказала, как любить и понимать свое тело. Спустя три года после успешной реализации первой работы, звезда выпустила очередную книгу, на сей раз о долголетии.

В последнее время актриса живет спокойно и размеренно, не посещая красные дорожки, но по-прежнему поддерживает теплую связь с друзьями из мира кино.