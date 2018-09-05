Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»

Лусии Мендес удалось то, что не смогла сделать ни одна актриса ее поколения: она сумела разделить трон с признанной королевой мексиканской теледрамы Вероникой Кастро ; бросить вызов могущественной медиакомпании "Televisa" и добиться значительного успеха в США.

Стильная кареглазая красотка родилась в семье инженера-химика и домохозяйки. По настоянию отца после школы уехала в США, где получила диплом филолога и переводчика. Знание английского языка впоследствии сильно пригодилось актрисе.

После этого она принялась штурмовать сцену. Ее работа в пьесе "Ничего о сексе, поскольку мы невинны" отмечается и критиками, и профессионалами. Лусия становится лучшей актрисой года. В 1972 году Мендес завоевывает титул в номинации "Самое красивое лицо года» по версии журнала "Эральдо". Тогда же состоялся ее дебют на телеэкране — в сериале "Итальянка выходит замуж".

@luciamendezof

Лусия активно снимается и в кино, и в сериалах, кроме того, ведет ночное телешоу и делает певческую карьеру. В 1980 году она исполняет роль Колорины в одноименном сериале, первой главной героини-проститутки в истории мексиканского ТВ. Но главный успех ожидает ее впереди.

В 1985 году выходит сериал "Никто, кроме тебя" (в оригинале — "Ты или никто"). Криминальная мелодрама разворачивается в роскошных декорациях Акапулько, а Лусия играет героиню, ставшую объектом непримиримого соперничества двух братьев.

Сериал триумфально проходит по экранам Латинской Америки, США и Германии. А в 1992 году его транслируют и в России.

@luciamendezof

Лусия переживает краткий роман со своим партнером по сериалу Сальвадором Пинедой , сыгравшим экранного злодея. А на съемках рекламы знакомится со своим будущим мужем, режиссером Педро Торресом. В браке появился сын Педро Антонио.

Супруг поддержал амбиции жены, которая получила выгодное предложение от "Telemundo" и главную роль в теленовелле "Мариелена". Сериал покоряет американский Юг, а домохозяйки начинают вовсю копировать стиль главной героини с ее высокой прической и красным платьем.

Кадр из сериала "Мариелена"

"Televisa", которая заключила с актрисой контракт на много лет, требует от актрисы вернуться в Мексику и прекратить участие в съемках "Мариелены". Лусия отказывается и на несколько лет попадает в черный список компании, что фактически означало бойкот на мексиканском телевидении.

Актриса участвует в судебной тяжбе и разводится с мужем. Лишь спустя несколько лет запрет был снят.

Лусия Мендес является единственной латиноамериканской звездой, представленной в Музее восковых фигур Голливуда.

@luciamendezof

В 2004 году актриса вышла замуж за уроженца Кубы Артуро Хордана, но через тири года развелась с ним. Несмотря на множество романов, Лусия остается свободной женщиной.

В 2006 году она занялась бизнесом и основала собственную парфюмерную и косметическую марку. Актриса также курирует благотворительный фонд, помогающий детям с нарушениями слуха.

В 2008 году Лусия приняла участие в латинской версии сериала «Отчаянные домохозяйки» и активно снимается по сей день. К сожалению, многочисленные пластические операции и процедуры изменили внешность актрисы, однако ее улыбка остается неизменной.