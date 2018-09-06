Актеры, которых превратили в героев мультиков 

Мультипликация — первое искусство, которое приносит людям подлинную радость. По крайней мере, в XX веке. Однако чтобы нарисовать очаровательную или забавную мордашку, или точнее изобразить мимику и жесты, используют живых актеров. Иногда очень знаменитых.
Кадр из мультфильма "Снежная королева"
Снежную королеву в знаменитом советском мультфильме 1957 года рисовали методом ротоскопирования. Моделью послужила актриса Мария Бабанова, озвучившая эту героиню. Бабанову в гриме сначала сняли на пленку, а потом покадрово перенесли на целлулоид.
Кадр из мультфильма "Снежная королева"
Подобным образом поступили и с Гердой в некоторых сценах. Моделью стала Янина Жеймо.
Кадр из мультфильма "Русалочка"
Создателей "Русалочки" вдохновила юная Алисса Милано, будущая Зачарованная из одноименного сериала. Кстати, этот факт обыграли и авторы "Зачарованных". В одной из серий героиня Милано Фиби превращается в русалку.
Кадр из сериала "Зачарованные"
Прототипом для Спящей красавицы стала изящная Одри Хепберн. Именно ее фигурой и грациозными движениями вдохновились аниматоры.
Кадр из мультфльма "спящая красавица"
А другая кинозвезда Голливуда, хрупкая, обворожительная и утонченная Ингрид Бергман стала прототипом для Золушки.
Кадр из мультфильма "Золушка"
Аладдин и принцесса Жасмин получили свою яркую внешность от вечного супершпиона Тома Круза и Дженнифер Коннелли, звезды "Реквиема по мечте" и "Игр разума".
Кадр из мультфильма "Аладдин"
Неподражаемая Фаина Раневская наградила домомучительницу Фрекен Бок не только голосом и цитатами (половины из них вообще не было в сценарии), но характерными чертами лица.
Кадр из мультфильма "Карлсон вернулся"
Красавица Белль одновременно похожа на двух кинозвезд "золотой эры Голливуда" — Джуди Гарленд (матери Лайзы Минелли) и Джули Эндрюс, прославившийся после музыкального фильма "Мэри Поппинс".
Кадр из фильма "Мэри Поппинс"