Актеры, которых превратили в героев мультиков

Мультипликация — первое искусство, которое приносит людям подлинную радость. По крайней мере, в XX веке. Однако чтобы нарисовать очаровательную или забавную мордашку, или точнее изобразить мимику и жесты, используют живых актеров. Иногда очень знаменитых.

Кадр из мультфильма "Снежная королева"

Снежную королеву в знаменитом советском мультфильме 1957 года рисовали методом ротоскопирования. Моделью послужила актриса Мария Бабанова, озвучившая эту героиню. Бабанову в гриме сначала сняли на пленку, а потом покадрово перенесли на целлулоид.

Кадр из мультфильма "Снежная королева"

Подобным образом поступили и с Гердой в некоторых сценах. Моделью стала Янина Жеймо

Кадр из мультфильма "Русалочка"

Создателей "Русалочки" вдохновила юная Алисса Милано , будущая Зачарованная из одноименного сериала. Кстати, этот факт обыграли и авторы "Зачарованных". В одной из серий героиня Милано Фиби превращается в русалку.

Кадр из сериала "Зачарованные"

Прототипом для Спящей красавицы стала изящная Одри Хепберн . Именно ее фигурой и грациозными движениями вдохновились аниматоры.

Кадр из мультфльма "спящая красавица"

А другая кинозвезда Голливуда, хрупкая, обворожительная и утонченная Ингрид Бергман стала прототипом для Золушки.

Кадр из мультфильма "Золушка"

Кадр из мультфильма "Аладдин"

Неподражаемая Фаина Раневская наградила домомучительницу Фрекен Бок не только голосом и цитатами (половины из них вообще не было в сценарии), но характерными чертами лица.

Кадр из мультфильма "Карлсон вернулся"