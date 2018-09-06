Актеры, снявшиеся в кино по принуждению

Киноактёры, выбившиеся в звёзды первой величины, могут придирчиво выбирать проекты, в которых примут участие, но начинающие артисты вынуждены сниматься в всём, что предложат. Впрочем, иногда и уже опытным исполнителям приходится ввязываться в кинопроекты против воли.

1. Эмили Блант заключила контракт со студией 20th Century Fox на две картины. Первой стал суперуспешный фильм «Дьявол носит Prada». Второй сценарий Эмили получила через несколько лет, это было «Путешествие Гулливера». И хоть сама актриса никогда не отзывалась об этой ленте плохо, люди из её окружения говорят, что снималась она в ней без удовольствия.

2. В аналогичной ситуации оказался и Эдвард Нортон , которого связывал контракт со студией Paramount Pictures. Из-за этого Нортону пришлось сниматься в «Ограблении по-итальянски». Сначала Эдвард пытался отказаться от этого проекта, даже начал судиться с киностудией, но потом согласился, но постоянно доводил придирками коллег по площадке.

3. Дэниэл Крэйг был разочарован работой над двадцать второй частью бондианы «Квант милосердия», поэтому совсем не горел желанием сниматься в следующем фильме об Агенте 007 «007: Координаты „Скайфолл“». Но, к удивлению Крейга, двадцать третья сери стала успешной.

Какие ещё актёры вынуждены были сняться не по желанию? Узнайте это из видео.