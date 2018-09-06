Ещё
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Актеры, снявшиеся в кино по принуждению 

Рамблер 6 сентября 2018
Киноактёры, выбившиеся в звёзды первой величины, могут придирчиво выбирать проекты, в которых примут участие, но начинающие артисты вынуждены сниматься в всём, что предложат. Впрочем, иногда и уже опытным исполнителям приходится ввязываться в кинопроекты против воли.
1. Эмили Блант заключила контракт со студией 20th Century Fox на две картины. Первой стал суперуспешный фильм «Дьявол носит Prada». Второй сценарий Эмили получила через несколько лет, это было «Путешествие Гулливера». И хоть сама актриса никогда не отзывалась об этой ленте плохо, люди из её окружения говорят, что снималась она в ней без удовольствия.
2. В аналогичной ситуации оказался и Эдвард Нортон, которого связывал контракт со студией Paramount Pictures. Из-за этого Нортону пришлось сниматься в «Ограблении по-итальянски». Сначала Эдвард пытался отказаться от этого проекта, даже начал судиться с киностудией, но потом согласился, но постоянно доводил придирками коллег по площадке.
3. Дэниэл Крэйг был разочарован работой над двадцать второй частью бондианы «Квант милосердия», поэтому совсем не горел желанием сниматься в следующем фильме об Агенте 007 «007: Координаты „Скайфолл“». Но, к удивлению Крейга, двадцать третья сери стала успешной.
Какие ещё актёры вынуждены были сняться не по желанию? Узнайте это из видео.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение