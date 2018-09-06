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Молодая актриса приглянулась Брежневу
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Молодая актриса приглянулась Брежневу 

Рамблер 6 сентября 2018
На роль Тони в фильме «Дело в Пенькове» Майю Менглет утвердили сразу. Девушка приехала на пробы сразу с вокзала, но, когда она показалась на студии, снимали пробы Вячеслава Тихонова. Майя присела на свой чемоданчик и наблюдала за процессом. Режиссёр Станислав Ростоцкий обратил внимание на красивую актрису с огромными наивными глазами и сразу же понял, что именно она должна играть в фильме. Пробы, конечно, тоже провели, но, по словам Ростоцкого, они были простой формальностью. Кстати, за выбор актрисы режиссёра некоторые критиковали: Майя была начинающей артисткой без опыта, у которой не всё получалось на съёмочной площадке, но Ростоцкий добивался от неё результата. В итоге лента не просто получилась, и стала одной из любимых у советских и российских зрителей. Менглет назвали одной из самых красивых женщин советского кино, а женщины даже одевались «под Тоню». Кстати, Майя Менглет очень приглянулась Леониду Брежневу, который увидел её как раз в этом фильме. Он считал, что Майя — идеальная женщина и мечтал познакомиться с ней лично. И на одном из приёмов эта встреча состоялась.
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