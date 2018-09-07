Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями

Пластические операции — всегда опасное и неоднозначное предприятие. Для кого-то они оказываются настоящим спасением от возрастных изменений, а кто-то чересчур ими увлекается и в итоге портит природные данные. Увы, примеров, как действительно красивые женщины становились карикатурами самих себя, слишком много, и зачастую такие неудавшиеся эксперименты с внешностью становятся причиной серьезных рабочих проблем. В первую очередь это касается, конечно, звезд киноиндустрии. «Подсев» на регулярные походы в хирургический кабинет, они перестают быть узнаваемыми, теряют популярность и становятся неинтересными для успешных режиссеров и продюсеров. Именно о таких актрисах пойдет речь в нашем материале. Мы покажем, как внешность наших героинь изменилась в худшую сторону из-за пластики, и расскажем, как это сказалось на их карьерах.

Мелани Гриффит

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Когда-то ее называли одним из секс-символов Голливуда. Еще бы: голубоглазая блондинка с красивой улыбкой и отличной фигурой, успешная, стильная. Начав сниматься в кино в середине 70-х, к 80-м она достигла пика своей славы и была просто нарасхват. В 90-е ее уже смело можно было называть суперзвездой. Золотая эпоха Мелани продолжалась до 00-х.

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А после… случилось то, что случилось: актриса зачастила к пластическим хирургам и, начав с банальной ринопластики, в итоге практически полностью перекроила свое лицо. Как следствие — спад популярности и застой в работе. Если до 2006 года фильмы с Гриффит выходили каждый год, то после наступило продолжительное затишье: актрису с лицом, которое стало напоминать безжизненную натянутую маску, уже никто не хотел приглашать на съемочную площадку. Мелани потребовалось 6 лет, чтобы вернуться в рабочий строй: с 2012 года она с переменным успехом получает предложения о новых ролях. Так, последний фильм с ней — «Пираты Сомали» — вышел в 2017 году.

Линдси Лохан

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Карьеру Линдси Лохан погубила не только любовь к пластике, но и чрезмерная увлеченность спиртными напитками и запрещенными веществами. Впрочем, об этом чуть позже. Начнем с того, как хорошо все начиналось.

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Головокружительный путь рыжеволосой красотки стартовал в конце 90-х, когда она, будучи еще совсем юной, сыграла девочек-близнецов в картине «Ловушка для родителей». Мастерство маленькой актрисы оценили по достоинству, и так она выросла в большого профессионала. До середины нулевых дела Линдси шли только в гору, но после 2006 года что-то пошло не так. Она стала все чаще пропадать ночами на вечеринках и вела образ жизни, совершенно противоречащий здоровому. Как итог — серьезные перемены во внешности в худшую сторону. Кожа потеряла эластичность, начали появляться преждевременные морщины… Пытаясь исправить положение, Линдси начала регулярно прибегать к услугам хирургов и косметологов. Вколола ботокс и филлеры в щеки, увеличила губы до нелепых размеров, сделала ринопластику и окончательно испортила себя. Когда востребованность актрисы приблизилась к нулю, она остановилась, переосмыслила свою жизнь и встала на путь исправления — во всех смыслах. Ситуация с работой несколько наладилась, но о былом успехе, конечно, Лохан уже не может и мечтать.

Дженнифер Грей

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В конце 80-х имя Дженнифер Грей гремело. Вышедший в 1987 году фильм «Грязные танцы», в котором она исполнила главную роль, произвел настоящий фурор и превратил молодую актрису в суперзвезду. О ней все говорили, кинокритики сходились во мнении, что девушку ждет блестящая карьера. Но сладкий период популярности и востребованности продлился относительно недолго. Решив, что хочет усовершенствоваться, новоиспеченная знаменитость отправилась к хирургам с просьбой сделать ее нос более изящным. Тут-то и случилось непоправимое: врачи оказались недостаточно компетентными и испортили внешность красавицы. Попытавшись исправить ситуацию, Грей пошла на вторую операцию по ринопластике, но вновь потерпела фиаско. Сама она рассказывает о том периоде так: «Я отправилась в клинику, будучи звездой. А вышла оттуда ничтожеством. Меня поглотило чувство, будто я стала невидимой или прохожу программу защиты свидетелей».

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В итоге закат карьеры Дженнифер наступил практически сразу после ее рассвета. Едва набрав обороты, эффектная шатенка была вынуждена остановить актерскую деятельность: с новой внешностью режиссеры не желали ее приглашать в свои картины. Конечно, худо-бедно наша героиня находила предложения о работе, но это были фильмы второго, если не третьего сорта.

Лара Флинн Бойл

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В прошлом году весь мир облетели шокирующие фотографии Лары Флинн Бойл, сделанные папарацци. На тех снимках узнать некогда красивую и эффектную актрису было попросту невозможно: опухшие щеки, бесформенные губы, поплывший овал лица… Винить в столь резких переменах стоит некомпетентных хирургов, но и сама знаменитость несет ответственность за произошедшее: ведь именно с ее подачи врачи вновь и вновь перекраивали ее лицо.

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Прославившись благодаря сериалу «Твин Пикс», Лара стала настолько востребованной в профессии, что у нее не было отбоя от заманчивых предложений. Режиссеры и продюсеры настолько были ей очарованы, что даже придумывали роли специально «под нее»: именно так было с сериалом «Практика» 1997 года. Все шло как по маслу — ровно до тех пор, пока Бойл вдруг не начала «править» свое лицо. В нулевых актриса настолько полюбила пластику, что постепенно становилась все менее и менее похожей на себя. И в итоге случилось то, о чем мы говорили выше: совместно с хирургами Лара изуродовала себя и тем самым поставила крест на дальнейшем развитии карьеры.

Эммануэль Беар

Звезда Эммануэль Беар зажглась во второй половине 80-х: широкую известность она приобрела благодаря картине Клода Берри «Манон с источника». И до начала 90-х блондинка продолжала покорять режиссеров и завоевывать признание зрителей. А после ей вдруг начало казаться, что в ее внешности есть явные изъяны. В первую очередь — губы: они казались красавице недостаточно пухлыми. Так в жизнь Беар пришла хирургия. И, увы, прочно обосновалась в реальности актрисы: сделав пластику один раз, Эммануэль уже не могла остановиться и переделывала свой рот опять и опять. Позже в интервью знаменитость рассказывала, почему так часто ложилась под нож: «Мне не нравился результат, и я старалась его исправить. Мне кажется, не я одна стала жертвой хирургии по этой причине… Это происходит так: какая-то часть твоего тела так тебе не нравится, что ты просто не можешь ее принять. Вы не можете существовать вместе. И ты пытаешься это решить, но делаешь только хуже».

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Стоит ли говорить, что чем дальше Беар лезла в дебри пластики, тем сложнее шли ее рабочие дела. Популярность пошла на спад, упоминания в прессе случались лишь в связи с очередной операцией, а не по причине выхода новых картин. Сейчас Эммануэль наконец привела себя в порядок и, кажется, полностью довольна своей внешностью. Но золотые годы ее карьеры уже давно прошли.