Колин Фаррелл сыграет в триллере «Ева»

Фаррелл перевоплотится в лидера группы наемников, на которого работает героиня Честейн — Ева. Когда начальник начинает угрожать женщине, что расскажет ее родным о том, как она зарабатывает на жизнь, Еве ничего не остается делать, как объявить войну бывшим коллегам.

Коммону досталась более «миролюбивая» роль, он сыграет бывшего возлюбленного Евы.

Совсем недавно режиссерское кресло триллера занимал Мэттью Ньютон , однако из-за инцидентов с домашним насилием, которые фигурировали в его прошлом, ему пришлось покинуть проект. Вакантное место занял Тейт Тэйлор («Девушка в поезде»), снявший Джессику Честейн в «Прислуге».

Съемки «Евы» стартуют 24 сентября в Бостоне.