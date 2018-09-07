7 ролей, за которые мы любим Колина Фёрта

Колин Фёрт начал с роли в фильме «Дама с камелиями» в 1984 году, а первый большой успех пришел к актеру в 1995-м после мистера Дарси в «Гордости и предубеждении». С тех пор каждое его появление на экране — праздник, покруче, чем день рождения.

10 сентября мужчине, который первым приходит в голову, когда кто-то говорит «англичанин», исполняется 58 лет. Выбрали 7 наших любимых ролей Фёрта из тех фильмов, что можно посмотреть на ivi.

Реальная любовь

Главный герой одной из десяти историй, рассказанных в романтической комедии, печальный писатель Джейми, вернувшийся домой раньше, чем следовало. Он застал свою девушку в постели со своим же братом и расстроенный отправился в Европу, писать новую книгу. Там он «познакомился» с португалкой Аурелией. Он не говорит по-португальски, она не знает ни слова по-английски…

Kingsman: Секретная служба и Kingsman: Золотое кольцо

Агент британской секретной службы Галахад одет с иголочки, потому что «костюм — доспехи современного джентльмена», признает только «оксфорды, но не броги» и ловко дерется хоть зонтиком, хоть голыми руками.

Одинокий мужчина

Герой Фёрта — Джордж Фальконер, британец, гей, профессор английской литературы, преподающий в Южной Калифорнии в 1962 году. С момента гибели его любимого, с которым он прожил 16 лет, прошло восемь месяцев, и Джордж пытается найти смысл жизни. Номинация на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль».

Дневник Бриджит Джонс, Бриджит Джонс: Грани разумного и Бриджит Джонс 3

В первом фильме серии Колин Фёрт второй раз в карьере сыграл Марка Дарси, но на этот раз его герой живет в современном Лондоне. Бриджит Джонс мало похожа на Элизабет Беннет, но сюжет картины полностью повторяет фабулу романа «Гордость и предубеждение».

Моя ужасная няня

В этой комедии Ферт сыграл вдовца и любящего отца семерых детей Седрика Брауна, который безуспешно пытается найти няню для своих потомков.

Мамма MIA!

Роль у Колина Фёрта в этом мюзикле маленькая — один из трех мужчин, которые могут быть отцом героини Аманды Сайфред . Но как поет! Как органичен в танцах! Во втором фильме, говорят, все еще круче, но мы сами пока не видели.

Гонка века