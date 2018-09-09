Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»

Сериал "Возвращение в Эдем" (первый сезон показали в конце восьмидесятых, второй — в начале 1993 года) произвел грандиозное впечатление на советских женщин, особенно на фоне уже привычных тогда латиноамериканских новелл. Сериал поразил глянцевой картинкой, настоящим буржуазным шиком, стильно одетыми героинями и оригинальной австралийской спецификой.

Крокодилы, набрасывающиеся на героиню, змеи под соусом, пластические операции, красавчик с черным сердцем и реванш от сильной женщины, которая становится топ-моделью в 40 (!) лет — все это удивляло и завораживало. Вместо привычной сентиментальной мелодрамы — детективная драма с элементами триллера.

Бывшая модель Стефани Харпер становится наследницей миллионов выходит замуж за привлекательного теннисиста Грега Марсдена. В браке появляется двое детей, но Марсден тяготится браком со Стефани и изменяет ей с ее лучшей подругой Джилли Стюарт. Во время прогулки по реке он выбрасывает жену из лодки на глазах у любовницы. Стефани удается выжить, но ее лицо обезображено крокодилами. Ее подбирает отшельник, который и помогает добраться ей до больницы. Стефани делает операцию, обретая новую внешность, находит любовь в лице доктора Дэна Маршалла и начинает мстить мужу и подруге.

@designerjamestreble

Во второй части Стефани разбирается с проблемами повзрослевших детей, сталкивается с интригами брата покойного мужа и вышедшей из тюрьмы Джилли.

Надо отметить, что "Возвращение в Эдем" удостоилось пристального внимания не только неизбалованных зрителей постсоветского пространства. Это первый австралийский сериал, который смог помериться рейтингом с американскими шоу, как в Штатах, так и в самой Австралии. А роль Стефани Харпер для актрисы Ребекки Гиллинг стала самой знаменитой в карьере.

Ребекка Гиллинг родилась 3 ноября 1953 года в Сиднее в семье Дугласа и Бриджит, архитектора и правозащитницы. В кино попала с подиума. Первую роль Ребекка сыграла в 1974 году в "Стоуне", культовом фильме про байкеров. А первую популярность актриса получила, играя в сериале "Номер 96" стервозную стюардессу Диану Мур. Но настоящим прорывом для нее стала роль в сериале "Возвращение в Эдем". За нее же ей вручили единственную в карьере кинонаграду — югославскую — но приехать за ней лично актриса не смогла.

@5forryde

Вскоре Ребекка стала ведущей программы "Наш дом" от некоммерческой экологической организации "Planet Ark", а потом стала представителем этой организации. В 1993 году она завершила актерскую карьеру и всецело посвятила себя проблемам экологии.

По сей день Ребекка занимается различными экологическими проектами в родной Австралии. Актриса была замужем за Тони Принглом, у нее двое сыновей — Хэмиш и Уильям.