«Пигалица» с характером: с кем Румянцева дралась в жизни

Актрисой Румянцева становиться совершенно не собиралась, а, превратившись в звезду, неожиданно отказалась от любимой работы на самом пике карьеры.

Любимая миллионами зрителей народная артистка появилась на свет 9 сентября 1930 года в простой крестьянской семье, так что зрители, восхищавшиеся обаятельной и принципиальной Тосей Кислицыной в «Девчатах» и считавшие Надежду Румянцеву такой же «деревенской простушкой», как и ее знаменитая героиня, были в чем-то правы. Но только частично.

Простушкой актриса никогда не была. Была прекрасно образована, невероятно эрудированна, блистала на дипломатических приемах, бегло говорила на французском и английском.

В день рождения звезды советского кино Teleprogramma.pro вспоминает удивительные повороты ее жизни.

Маленькая, но упрямая

Окончив в 1947 году школу, Надежда Румянцева совершенно не грезила о сцене. Она просто хотела поступить в институт — и выбирала вуз, в котором бы не было на вступительных экзаменах точных наук. В итоге невысокую худенькую девушку с двумя маленькими косичками занесло в ГИТИС, где ей посоветовали сходить на прослушивание в студию при Центральном детском театре. Там Румянцеву взяли, а вскоре предложили роль в одном из спектаклей, потом девушка вновь отправилась в ГИТИС — вначале вольнонаемной слушательницей, а потом полноправной студенткой.

Для съемок в своем первом фильме, «Навстречу жизни», вышедшем в 1952 году, где она играла ученицу токаря, 22-летняя Надя месяц отучилась в ремесленном училище. Рассказывали, что уже тогда все столкнулись с боевым характером маленькой актрисы: когда ее особенно достали насмешки «однокашников», считавших, что она обычная ученица, осваивавшая токарный станок, она бросилась на обидчиков, взрослых высоких парней и мужиков, с кулачками. Фильм чуть не стоил Румянцевой отчисления из института: в ГИТИСе студентам негласно запрещалось сниматься.

Она играла себя

После «Навстречу жизни» Надежда уже твердо понимала, что ее жизнь будет связана с кино. Она перевелась во ВГИК, снялась в нескольких фильмах, самым известным из которых стал «Неподдающиеся». Картина имела неожиданный успех, вышла на 10-е место в прокате, и через два года режиссер Юрий Чулюкин позвал Румянцеву в свой фильм «Девчата».

Картина, вышедшая в 1961 году, сделала Надежду Румянцеву настоящей звездой. Актрисе был уже 31 год — но все зрители думали, что ей, как и Тосе, 18. Маленькая, смешная, принципиальная «пигалица» Тося Кислицына покорила сердца миллионов, также как и Людмила из следующего фильма — «Королева бензоколонки».

«В кино она играла себя», — скажет потом второй муж Румянцевой, дипломат Вилли Хштоян. Главный качеством супруги он называл стремление приносить людям радость и делать добро —это чувствовали все.

Картина была отмечена множеством призов, в том числе международных. Румянцеву приглашали сниматься в Голливуд — но об этом она узнала лишь позже, чиновники просто отвечали, что актриса слишком занята. А потом звезда «Девчат» неожиданно пропала с экранов.

Жена дипломата

Выходя замуж за Вилли Хштояна, актриса понимала, что в какой-то момент может оказаться перед выбором: семья или работа. Для нее это был второй брак, первый, с однокурсником Владимиром Шуруповым, закончился, когда того позвали на работу в свердловский театр, а Румянцева ехать за молодым мужем отказалась. С Хштояном она познакомилась в 1966 году, они встречались три года — в перерывах между его заграничными командировками и ее киноэкспедициями. Расписались они в 1969 году. А вскоре Надежда Румянцева огорошила режиссеров, сообщив, что в ближайшее время сниматься не будет, так как уезжает с мужем в Египет.

Она еще не раз проявляла свой боевой характер в новой жизни. В первый раз такая возможность появилась у нее уже в первые месяцы, когда из-за разразившегося в Египте вооруженного конфликта семьи дипработников вернули в СССР. Тогда Румянцева обошла множество кабинетов чиновников, добиваясь разрешения вернуться к мужу. И добилась. Потом за ней последовали и другие жены.

Румянцева прекрасно готовила, ради мужа освоила блюда армянской кухни. Звезда кино делала все, чтобы про ее супруга никогда не говорили, что он — «муж Надежды Румянцевой», с гордостью говорила, что все наоборот — это она «жена Хштояна». Некоторые считали, что она скучает без съемок и страдает в «добровольной ссылке», но Вилли Вартанович рассказывал потом, что это были лишь домыслы. «К этому времени она устала от кино, насытилась им», — объяснял он.

На родину супруги вернулись в середине 70-х — Надежду Васильевну продолжали периодически звать на съемки в кино, она иногда снималась, но из обоймы звезд первой величины выпала. Зато стала звездой на телевидении, вела знаменитый «Будильник», озвучивала мультфильмы и фильмы, потом настал черед сериалов.

Свой голос актриса, в частности, «подарила» знаменитой рабыне Изауре. При этом Надежда Румянцева оставалась верной своим принципам, отказываясь не только от съемок — даже от озвучки многочисленных «чернушных» сериалов, заполонивших телевидение в конце 80-х.

Румянцева мечтала, что когда-нибудь, как и планировалось, будет снято продолжение «Девчат», этого хотел и Чулюкин, но его неожиданная смерть поставила окончательный крест на этих планах.

Роковой удар

После распада Союза Вилли Вартанович ушел с дипломатической службы, Надежда Васильевна занималась семьей. Детей у них не было, но оставшуюся с отцом дочь Хштояна от первого брака Карину актриса всегда воспринимала как родную, потом с удовольствием занималась воспитанием внука. Вилли Вартанович подался в бизнес.

В 1996 году в квартиру супругов ворвались вооруженные бандиты — говорили, что их подослал бывший партнер Хштояна. Экс-дипломат, хоть и был уже не молод, но не спасовал, вспомнил, как в юности занимался боксом. В экстремальной ситуации смогла дать отпор и Румянцева, когда-то занимавшаяся ушу. Маленькая, хрупкая 66-летняя женщина кинулась в драку со здоровенными мужиками. Все могло бы закончиться печально, но супругов спасли соседи, услышавшие шум и вызвавшие милицию, но один из нападавших сильно ударил актрису по голове.

Знакомые говорили, что после нападения Надежда Румянцева стала жаловаться на головные боли, падать в обмороки. А в 2000-х у актрисы обнаружили опухоль мозга. Некоторые считали, что ее могло спровоцировать то нападение и полученная травма.

Как рассказывал супруг Надежды Васильевны, о своем диагнозе она узнала за полтора года до смерти, приняла его спокойно, продолжала жить, занималась любимым хобби — цветоводством. В 2008 году Румянцева попала в больницу с воспалением легких.

Из нее звезда «Девчат» уже не вышла, она умерла 8 апреля того же года, в 77 лет. Уходя из жизни, актриса больше всего переживала за мужа, похудевшего от переживаний на 17 килограммов.