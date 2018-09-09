Как выглядит звезда фильма «Шесть дней, семь ночей»

Звезда культовой комедии с Харрисоном Фордом ушла из кино и помолодела до неузнаваемости…

Фильм о крушении самолета на необитаемом острове с красавцем-пилотом в исполнении Харрисона Форда и голубоглазой пассажиркой, смотрели хотя бы раз из-за дивных видов и лав-стори со счастливым концом…

Только вот если Харрисон Форд от фильма к фильму становится лишь брутальнее, то исполнительница роли Робин Энн Хеч и вовсе исчезла с экранов.

@anneheche

Актриса, которой на момент выхода ленты было всего 29 лет, снялась еще в нескольких картинах, а после выпустила автобиографичную книгу… Но отнюдь не о работе в кино! Девушка откровенно рассказала о домогательствах со стороны собственного отца, после чего навсегда прекратила общение с родными.

Что же до личной жизни актрисы, то она была замужем за кинотехником Коулманом Лаффукой, которому подарила сына Гомера. Однако после шести лет брака ушла от мужа к коллеге, Джеймсу Тапперу , а в марте 2009-го родила второго сына, Атласа.

Последние годы Энн почти не видно на экранах. Хеч посвятила себя режиссере. Однако большинство ее фильмов, по заверениям самой создательницы, предназначены для весьма узкого круга зрителей… Все же свободное время женщина проводит с сыновьями.

@anneheche

Но удивительно другое! Энн, недавно отпраздновавшая 49-летие, кажется, за эти годы лишь помолодела. Появившись на светском мероприятии в «голом» платье, звезда продемонстрировала безупречную фигуру и идеально гладкую кожу. Кроме того, Хеч носит все ту же короткую стрижку и сохранила свой естественный светлый цвет волос. Разве только ее макияж стал чуть ярче. Но, согласитесь, она невероятно хороша собой!