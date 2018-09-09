Тест: насколько хорошо вы помните роли Румянцевой?

Сегодня знаменитой актрисе Надежде Румянцевой исполнилось бы 88 лет. У "русской Джульетты Мазины", как ее называли, была удивительная судьба.

Солнечная девушка из села Потапово быстро стала одной из самых узнаваемых актрис своего времени, но покинула кинематограф ради любви. Актриса стала супругой дипломата Вилли Хштояна и посвятила себя семье.

Вместе с мужем она жила заграницей и воспитывала его дочь Карину от первого брака. А после возвращения домой стала звездой советского озвучивания, ее голосом говорили многие герои фильмов и мультфильмов. Также она вела передачу "Будильник" на телевидении и сыграла несколько заметных ролей в кино.

Надежда Румянцева спокойно приняла свой диагноз, продолжая вести обычную жизнь. Актриса скончалась в 2008 году и похоронена на Армянском кладбище в Москве.