Кто из актеров сам «приговорил» себя к безработице

Режиссеры не хотят с ними связываться не потому, что они бесталанны, а потому что знают: проблем не оберешься.

10 сентября звезде фильма «Жмурки» Алексею Панину исполняется 41 год. В последние годы актер известен не столько своими ролями, сколько хулиганскими выходками.

В профессиональных кругах некогда имевший огромные перспективы и талантливый парень имеет очень плохую репутацию.

Бывшие поклонники его поведение осуждают, а режиссеры давно уже не рвутся приглашать скандалиста и дебошира в новые картины. В последние годы ролей у Панина практически нет. Актер должен был сыграть в новом фильме Владимира Бортко о событиях в Донбассе, но режиссер снял его с роли.

По словам Бортко, Алексей «больной человек», после общения с Паниным у него не осталось и мысли о том, что того можно пригласить на съемки. И подобных историй, к сожалению, достаточно.

Teleprogramma.pro вспоминает, кто еще из актеров испортил себе репутацию и попал в «черные списки» режиссеров и продюсеров.

Алексей Петренко

Тяга к спиртному оставила без работы 38-летнего актера Алексея Петренко, снимавшегося в сериалах «Молодежка», «Универ. Новая общага» и «Особый случай», а также в клипе Ольги Бузовой и Насти Кудри «Нам будет жарко». По его словам, серьезно пить он начал с 25 лет. Поняв, что актер серьезно страдает зависимостью, режиссеры перестали его приглашать на работу.

Когда Алексей буквально дошел до грани и оказался в ночлежке для бездомных, он обратился за помощью к специалистам. Своей историей Петренко поделился в одном из ток-шоу. Там актер признался, что после лечения страдает от «ломки», но возвращаться к алкоголю не хочет. Он надеется, что ему удастся исправить свою профессиональную репутацию.

Маколей Калкин

Непослушный малыш Кевин из «Один дома» и «Один дома-2» давно вырос и прославился не своими новыми ролями, а взрывным характером и непредсказуемым поведением. Повзрослевший Маколей Калкин, казалось, хотел испробовать в этой жизни все: он уходил в контр-культуру, играл в рок-группе, участвовал в скандальных вечеринках, задерживался полицией, посылал куда подальше режиссеров, лечился от депрессии и наркозависимости.

В итоге режиссеры перестали с ним связываться, в последние годы он почти не снимается, а если и появляется — то в небольших ролях в сериалах или в короткометражках. Год назад Калкин вроде взялся за ум, стал намного лучше выглядеть, возможно, режиссеры обратят внимание на «перевоспитавшегося» актера, которому в 2018-м исполнилось 38-лет.

Линдси Лохан

Как и Маколей Калкин, она громко заявила о себе в детстве, но когда рыжая обаяшка выросла, то превратилась вначале в трудного подростка, а потом в красивую, но эксцентричную скандалистку.

Ее карьера начала рушиться в 2006-м, когда на съемках фильма «Крутая Джорджия» возомнившая себя звездой Линдси начала срывать съемки, опаздывать или появляться на площадке с жуткого «бодуна». А потом ее имя настолько часто стало мелькать в скандальной и криминальной хронике, что о талантах девушки все забыли.

Последние пять лет Лохан мелькает лишь в сериалах, причем ее роли настолько незначительны, что рискнувшие связаться с ней режиссеры явно учитывают: съемки могут сорваться в любой момент.

Джим Керри

Около двух лет назад фамилия актера пополнила негласные черные списки, существующие у всех голливудских режиссеров. Причина? Характер 56-летнего актера, который с каждым годом становился все более «тяжелым», а после смерти бывшей возлюбленной Джима Керри стал и вовсе невыносимым.

Вдобавок ко всему актер все чаще себе позволяет некорректные комментарии по поводу политики, а этого в Голливуде не любят.

По слухам, сразу несколько режиссеров передумали звать Керри в свои проекты после того, как он публично назвал одного из чиновников, одобрившего закон о запрете отказа от обязательной вакцинации, «корпоративным фашистом».

Вэл Килмер

Недавно Вэл рассказал, что вынужденная пауза в карьере связана с тем, что он лечился от рака. Но есть у истории его исчезновения и другое объяснение: все больше режиссеров не желает с ним связываться. Актер подвержен вспышкам гнева и не может себя контролировать.

Первый «звонок» прозвучал еще в 1996 году на съемках «Острова доктора Моро», когда все закончилось сменой режиссера. В итоге фильм снял Джон Франкенхаймер , заявивший потом, что он никогда больше не будет работать с Килмером. Среди других знаменитых режиссеров, которых актер довел настолько, что они не желают его знать, — Джоэль Шумахер и Оливер Стоун

Чарли Шин

Про звезду 80-х, недавно отметившего 53-летие, голливудские продюсеры и режиссеры говорят, что надо несколько раз подумать, прежде чем с ним связываться.

После многочисленных историй с пьянством, проблем с наркотиками и других нелицеприятных скандалов, в конце 90-х Чарли Шина практически перестали снимать. Затем была пара периодов, во время которых актер брался за ум, но потом все начиналось по новой.

В 2011-м, когда Шин в очередной раз загремел в реабилитационный центр для наркозависимых, сразу несколько студий разорвали с ним контракт. Последние два года актер почти не снимается.

Эдвард Нортон

Коллеги не выносят его за дурной характер и занудство. Не каждый режиссер готов терпеть, что актер лично будет проверять все (!) отснятые кадры, не говоря уже об обязательном пункте в контракте, гласящем, что звезда обладает правом уволить главного постановщика картины, если результаты его не удовлетворят.

Конфликт со всей съемочной группой «Мстителей» и коллегами закончился увольнением актера. После того, как Нортону не дали лично исправить финальный монтаж «Халка», режиссер стал его злейшим врагом, также как и режиссер «Американской истории X», от которого Эдвард Нортон требовал изменить показавшуюся ему глупой концовку.

Очередной фортель актер может выкинуть в любой момент. В общем, с ним проще не связываться. По словам сценариста и режиссера Джо Эстархаза, с Нортоном не желает работать никто из его коллег.

Шон Пенн

Бывший муж певицы Мадонны был скандалистом в молодости — и продолжает оставаться таковым несмотря на свои без малого 60 лет.

О том, что Шон Пенн может ввязаться в драку, если ему, например, не понравится лицо собеседника или его реплика, в Голливуде знают все. И стараются держаться от смутьяна подальше.

Мало кто из режиссеров готов ждать, пока актер отбудет очередные исправительные работы после драки, как это случалось с ним уже не раз.

Неудивительно, что в последние годы Пенна почти не зовут на съемки. За исключением сериала The First, который должен выйти этой осенью, звезде 80-х и 90-х и похвастаться то нечем.