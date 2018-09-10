Ещё
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»? 

Peopletalk 9 часов назад
Помнишь ту странную Катю из сериала «Не родись красивой», которая в финале сериала из дурнушки превратилась в красотку? Мы решили показать, как сейчас выглядит Нелли Уварова (38).
Актриса вышла замуж за режиссёра сериала «Не родись красивой» Сергея Пикалова, с которым они познакомились на съёмках.
Их брак продлился всего три года, и сейчас Уварова счастлива замужем за актером Александром Гришиным. Супруги растят семилетнюю дочь Ию и полуторагодовалого сына Игната.
peopletalk
После окончания сериала режиссеры наперебой зазывали Нелли к себе, но девушка отказывалась от интервью и ток-шоу, не соглашалась сниматься в громких проектах.
Тогда она посвятила себя театру РАМТ и снималась только в интересных ей картинах. Так в карьере актрисы появились фильмы «Я остаюсь», «В круге первом», «Атлантида», «Тяжелый песок», «Русалка», «Хранить вечно».
peopletalk
Сейчас Нелли Уварова в основном играет в театре, правда, в прошлом году актриса начала сниматься в комедийном сериале «Адаптация», в котором снова предстала перед зрителями в образе секретарши. Правда, на этот раз сексуальной и горячей.
Зовут ее уже не Катя Пушкарева, а Вика Горячева, у нее стильные очки и дерзкая стрижка. В жизни Нелли выглядит гораздо скромнее, свободное время посвящает семье и на светских мероприятиях появляется редко.
Peopletalk: последние новости
Как сейчас выглядят актеры сериала «Счастливы вместе»? Тизер «Карточного домика» без Кевина Спейси. Что случилось с его героем? Нашли двойника Анджелины Джоли. И она русская!
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие откровенные сцены в кино9
Кто из актеров сам «приговорил» себя к безработице3
Актриса наяву пережила сцену из фильма с солдатами
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»13
Куда исчезла кинозвезда 90-х Александра Колкунова11
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
07:56
Ленты, названные безупречными
Фильмы Актеры
Как спецэффекты создают супергероев
Актеры Фильмы
01:00
Что стало с актрисами из «Папиных дочек»
Актеры
06:42
Кино про пары с шокирующей разницей в возрасте
Актеры Фильмы
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
18:17
Актёры, перезагрузившие свои карьеры
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение