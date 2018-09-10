Что стало с актрисами из «Папиных дочек»

«Папины дочки» 11 лет спустя: судьбы актрис сериала

Сериал «Папины дочки» про семью психотерапевта Васнецова и его пятерых дочек шел на телеканале СТС с 2007 по 2013 год. За это время знаменитый ситком не раз поднимал рейтинги телеканала до небес и четыре раза получал награду «Тэфи». Мы решили показать, как выглядят знаменитые «дочки» сейчас, спустя 11 лет после выхода первого сезона.

Пуговка

Екатерина Старшова (16)

На роль младшей дочери Васнецова — «Пуговки» пробовали больше двухсот девочек, а выбрали 6-летнюю Катю, которая сразу стала любимым персонажем большинства зрителей.

СТС/Instagram

После завершения съемок Екатерина решила отложить актерскую карьеру. Сейчас она профессионально занимается фигурным катанием и занимала второе место на международном шоу в Париже.

Галина Сергеевна

Лиза Арзамасова (23)

Лиза Арзамасова давно выросла из образа зануды-ботаника с косичками и в огромных очках. Она превратилась в настоящую красавицу, много снималась в кино, играла в театре, появлялась на обложках журналов, а не так давно закончила Гуманитарный институт телевидения и радиовещания, став дипломированным продюсером.

СТС/Instagram

А еще Лиза занимается благотворительностью и является попечителем организации «Старость в радость». Я поняла, в чем польза популярности: благодаря ей можно бОльшему количеству людей рассказать о тех, кому нужна помощь.

Женя

Дарья Мельникова (26)

Девчонка-пацанка в джинсах и с мячом в руках стала неверятно женственной и соблазнительной. Она снимается в серьезных драматических фильмах, играет в Театре им. Ермоловой и продвигает собственный бренд одежды для мам.

СТС/Instagram

На съемках проекта «Гетеры майора Соколова» Дарья встретила своего будущего мужа — Артура Смольянинова . Влюбленные втайне поженились в 2013 году и воспитывают сына Артура, которому в октябре исполнится два года. Не так давно стало изсветно, что пара ждет второго ребенка. Актриса считает себя идеальной мамой, мечтает о большой семье и готова к воспитанию нескольких детей.

Маша

Мирослава Карпович (32)

Маша — старшая «папина дочка» была легкомысленной и романтичной брюнеткой, у которой не было отбоя от поклонников. Еще во время съемок в знаменитом проекте Мирослава Карпович попадала в рейтинг самых сексуальных российских женщин, снималась в откровенных фотосессиях для мужских журналов и меняла свой образ, перекрасившись в блондинку. Сейчас Мирослава снова брюнетка.

СТС/Instagram

Она продолжает сниматься в кино, строит карьеру модели, участвует в антрепризах и ведет различные мероприятия. Кстати, Мирослава владеет пятью языками: кроме русского и украинского, она знает английский, французский и итальянский.

Даша

Анастасия Сиваева (26)

За время съемок «Папиных дочек» героиня Анастасии Сиваевовой превратилась из дерзкой девушки-гота в замужнюю барышню и маму. В жизни Настя — примерная дочь, и очень привязана к своей семье.

СТС/Instagram