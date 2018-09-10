Юлия Франц: «Служебные романы — частое явление»

Исполнительница роли Вики в «Универе» рассказала Wday.ru , как относится к светским тусовкам, любовь на съемочной площадке и поделилась планами на будущее.

«Я по своей природе вспыльчива»

— Сняться в популярном сериале — мечта многих. О чем ты мечтала в детстве?

Юлия Франц: — Быть балериной, поэтому пошла в балетную школу в своем провинциальном городке, где жила (Юлия из Душанбе — прим. Ред.). Но так как мы постоянно переезжали из города в город, то у меня с этим не сложилось. Об актерской карьере я впервые задумалась, когда попала на студенческий спектакль в 14 лет.

— А в «Универ» как попала?

Юлия Франц: — Через кастинг. Он длился очень долго, несколько месяцев, был большой отбор. В итоге меня утвердили. Роль Вики была для меня необычной, я с интересом отнеслась к своему персонажу! Очень любопытно было поработать в жанре ситкома, который мне до этого не был знаком. Особенно мне понравился наш дружный коллектив и теплая профессиональная атмосфера, которая царила на площадке. Я получила большое удовольствие от съемок, и с этим очень сложно расставаться.

— Когда встречаешься с поклонниками на улице, каким именем они тебя называют? Когда-нибудь считала, сколько селфи с тобой делают за одну прогулку?

Юлия Франц: — Бывает, меня называют Оксаной, бывает, Викой, бывает, Юлией. Но чаще просто подходят знакомиться, как к узнаваемому лицу, просят сделать селфи. Сколько за одну прогулку сделано селфи… Сложно сказать. В Москве реже, а в других городах, особенно в небольших — намного чаще просят сфотографироваться. Как правило, это парки, какие-то общественные места.

— Ты сама сильно схожа со своей героиней?

Юлия Франц: — В чем-то похожа, а в чем-то абсолютно нет. Я по природе своей вспыльчива и в этом, безусловно, есть сходство с ней. Но все же она куда более рациональная, чем я. Я — человек-эмоция.

— Как твои родные относятся к твоей популярности?

Юлия Франц: — У меня очень дружная семья, которая поддерживает меня во всех начинаниях, даже тех, которые кажутся невозможными. Особенно, конечно, это моя мама, которую я очень люблю.

«Я собираюсь за 10-15 минут»

— Сколько тебе нужно времени, чтобы собраться — в обычный день и перед важным мероприятием?

Юлия Франц: — На самом деле, я быстро собираюсь. Если делаю макияж сама — то это 10-15 минут. Если важное мероприятие, я прибегаю к помощи визажистов и это, конечно, занимает больше времени.

— Ты одна из самых красивых девушек ТНТ. Есть ли у какие-то ежедневные секреты по уходу за собой?

Юлия Франц: — Спасибо за комплимент, мне очень приятно! Особых секретов нет. Я заметила, что на меня сильно влияет сон. От того, выспалась я или нет, зависит то, как я буду выглядеть с утра. Перед важными событиями или долгим съемочным днем я всегда стараюсь выспаться. А так, у меня ежедневный стандартный уход: очищение кожи, постоянный грим сильно забивает поры. Потом — увлажнение. И еще спорт, конечно, помогает держать себя в тонусе, влияет на кровоснабжение.