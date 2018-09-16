Актеры и актрисы, которые снимались пьяными

Кто из актеров больший профессионал: тот, кто трезвым сыграет пьяного, или тот, кто пьяным просто сыграет, и это получится убедительно? Конечно, это шуточный вопрос. Играть пьяным на камеру, это как прийти пьяным в офис, ведь так?.. Оказывается, не совсем. Артисты часто такое практикуют, особенно когда по сценарию важно чувствовать себя раскрепощенно, а на трезвую голову никак не получается расслабиться.

Брэд Питт и Эдвард Нортон в "Бойцовском клубе"

Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

Строго говоря, эти два актера не пили во время съемок, режиссер "Бойцовского клуба" Дэвид Финчер тайно заснял их, когда заметил, как Питт и Нортон расслабляются с пивом после рабочего дня. А вот их разговор во время этой сцены уже был записан на следующий день на трезвую голову.

Шайа Лабаф в "Самом пьяном округе в мире"

Кадр из фильма "Самый пьяный округ"

В этом фильме Лабаф играет одного из братьев семьи Бондурант. Они занимаются запрещенным во время Великой Депрессии и сухого закона бизнесом — торговлей спиртным. Конечно, сами герои по сценарию тоже "выпивают", но вот Шайа решил пить по-настоящему, аргументирую это тем, что так "лицо выглядит опухшим — как после перепоя". Говорят, что коллеги по цеху были не в восторге от затеи Лабафа, поскольку он стал грубым и даже агрессивным. Однако актер так и не передумал, а после в многочисленных интервью говорил, что сделал это ради фильма:

"Я никогда не напиваюсь просто так. В этом случае я делал это для съемочного процесса. Считал, что так мое лицо выглядит "пропитым"".

Дэниэл Рэдклифф в "Гарри Поттере и Дары Смерти"

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти"

По сюжету Гарри Поттер пить, конечно, не должен был. Тем не менее Дэниэл Рэдклифф принимал алкоголь во время съемок последних частей популярной франшизы о волшебнике. Как молодой человек позже признался, его обуял страх стать заложником одной роли.

"Я так боялся попасть в список актеров, о которых говорят: "Интересно, где сейчас снимается этот парень? Однако алкоголь не давал мне успокоения и не делал меня счастливым".

С 2010 года Рэдклифф завязал с выпивкой. Переосмыслив свое участие в "Гарри Поттере" и те возможности, что открыл перед ним его герой, он принялся за новые кинопроекты, совершенно отличные от нашумевшего фэнтези.

"Поклонники перестали называть меня Гарри Поттером, теперь они обращаются ко мне по имени, что не может не радовать", — рассказывает актер.

Натали Портман и Мила Кунис в "Черном лебеде"

Кадр из фильма "Черный лебедь"

По сценарию девушкам нужно было изобразить интимную сцену, причем по всем правилам. В интервью каждая из них потом признавалась, что никак не могла изобразить страсть — пришлось перед съемками "разогреваться" текилой. Говорят, Портман и Кунис распили целую бутылку, после чего стеснение быстро ушло, а сцена получилась очень горячей. Ходят слухи, что некоторые зрители только ради нее этот фильм и смотрели.

Марго Робби в "Волке с Уолл-стрит"

Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"