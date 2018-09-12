Невероятные перевоплощения звезд ради роли 

Актеры привыкли перевоплощаться для роли, но иногда эти изменения столь заметны, что делают звезд особенно запоминающимися. Они меняют свою внешность, тело и даже привычки, чтобы публика не сомневалась — перед ними другой человек.
Кристиан Бейл
Для киноленты «Афера по-американски» этот склонный к экспериментам ради роли актер разрешил себе обрести фигуру его персонажа, поправившись на 18 кг.
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При этом на фоне таких трансформаций он заработал одышку и проблемы со спиной.
Джаред Лето
Актер способен полностью войти в роль, что он и сделал для съемок фильма «Далласский клуб покупателей».
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Музыкант похудел на 13 кг и ни на секунду не отпускал образ, посещая в таком виде магазины. Благодаря своим стараниям Джаред Лето сумел заполучить премию «Оскар».
Гвинет Пэлтроу
В фильме «Любовь зла» знаменитость должна была играть женщину, страдающую от ожирения.
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Однако актриса не стала набирать немыслимое количество килограммов, поскольку лишние складки были наложены на ее тело в качестве грима. Подготовка к съемкам длилась для звезды около четырех часов.
Шарлиз Терон
Для съемок в фильме «Монстр» голливудская звезда успешно набрала 13 кг, сбрила брови и позволяла макияж, делающий ее кожу более старой.
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Эта радикальная трансформация актрисы была отмечена несколькими наградами.
Джон Траволта
Актер потрясающе вжился в роль толстушки Эдны в фильме «Лак для волос», что отметила публика.
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Впоследствии он даже был номинирован на премию «Золотой глобус», как лучший актер второго плана.
Руни Мара
Американская актриса запомнилась ролью в фильме «Девушка с татуировкой дракона».
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Для участия в съемках ей пришлось сделать несколько проколов, а также похудеть для придания телу некой костлявости.
Роберт де Ниро
Для съемок в фильме «Бешеный бык», где Де Ниро сыграл роль профессионального боксёра Джейка ЛаМотты, ему пришлось набрать порядка 27 кг.
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Кроме того, актер прошел через усиленную физическую подготовку и даже трижды вышел на настоящий ринг, где получил две победы.