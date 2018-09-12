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Невероятные перевоплощения звезд ради роли
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Невероятные перевоплощения звезд ради роли 

Anews 55 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Монстр"
Актеры привыкли перевоплощаться для роли, но иногда эти изменения столь заметны, что делают звезд особенно запоминающимися. Они меняют свою внешность, тело и даже привычки, чтобы публика не сомневалась — перед ними другой человек.

Кристиан Бейл

Для киноленты «Афера по-американски» этот склонный к экспериментам ради роли актер разрешил себе обрести фигуру его персонажа, поправившись на 18 кг.
Anews
При этом на фоне таких трансформаций он заработал одышку и проблемы со спиной.

Джаред Лето

Актер способен полностью войти в роль, что он и сделал для съемок фильма «Далласский клуб покупателей».
Anews
Музыкант похудел на 13 кг и ни на секунду не отпускал образ, посещая в таком виде магазины. Благодаря своим стараниям Джаред Лето сумел заполучить премию «Оскар».

Гвинет Пэлтроу

В фильме «Любовь зла» знаменитость должна была играть женщину, страдающую от ожирения.
Anews
Однако актриса не стала набирать немыслимое количество килограммов, поскольку лишние складки были наложены на ее тело в качестве грима. Подготовка к съемкам длилась для звезды около четырех часов.

Шарлиз Терон

Для съемок в фильме «Монстр» голливудская звезда успешно набрала 13 кг, сбрила брови и позволяла макияж, делающий ее кожу более старой.
Anews
Эта радикальная трансформация актрисы была отмечена несколькими наградами.

Джон Траволта

Актер потрясающе вжился в роль толстушки Эдны в фильме «Лак для волос», что отметила публика.
Anews
Впоследствии он даже был номинирован на премию «Золотой глобус», как лучший актер второго плана.

Руни Мара

Американская актриса запомнилась ролью в фильме «Девушка с татуировкой дракона».
Anews
Для участия в съемках ей пришлось сделать несколько проколов, а также похудеть для придания телу некой костлявости.

Роберт де Ниро

Для съемок в фильме «Бешеный бык», где Де Ниро сыграл роль профессионального боксёра Джейка ЛаМотты, ему пришлось набрать порядка 27 кг.
Anews
Кроме того, актер прошел через усиленную физическую подготовку и даже трижды вышел на настоящий ринг, где получил две победы.
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