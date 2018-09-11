Что стало со звездой бразильских сериалов

Вера Фишер: как сейчас живет звезда бразильских сериалов?

Вера Фишер (Vera Fischer) родилась в 1951 году в Бразилии, в семье немецких эмигрантов. Актриса вспоминает, что ее отец, Эмиль Фишер, был немецким офицером и убежденным нацистом. Мать же по молодости играла в театре, но после рождения дочери Веры и сына Вернера оставила карьеру, чтобы полностью посвятить себя детям и семье.

Юная Вера Фишер выросла в городке Блуменау, расположенном в штате Санта-Катарина на юге Бразилии. Санта-Катарина считается самым «европейским» штатом Бразилии — именно там проживает большинство выходцев из Португалии, Германии и Италии. Однако даже в таких условиях внешность Веры Фишер заставила ее выделяться среди ровесниц. Начав карьеру модели в 15 лет, девочка выиграла конкурс красоты в своем штате и стала «Мисс Санта-Катарина» уже в шестнадцать.

Затем модельная карьера Веры Фишер стала развиваться по самому лучшему из возможных сценариев: в год своего совершеннолетия она завоевала титул «Мисс Бразилия» и отправилась защищать честь страны на международном модельном конкурсе. Стать «Мисс Вселенной» Вере Фишер, увы, не удалось, она завоевала лишь звание «Мисс фотогеничность», однако главный приз она все же получила: перед восемнадцатилетней белокурой красавицей открылись двери шоу-бизнеса.

Увы, Вера Фишер далеко не сразу попала на телевидение, и первая дверь, которую она выбрала, оказалась весьма сомнительной. На заре своей карьеры актриса снималась в фильмах жанра «Pornochanchada», что можно дословно перевести с португальского как «порнокомедия». Этот жанр был особенно популярен в Бразилии как раз в 70-80-е годы, в период военной диктатуры.

Кстати, Вера Фишер не единственная из знаменитых бразильских актрис, начинавших карьеру с подобного рода фильмов. В картинах этого же жанра снималась и Сония Брага, которая известна широкому зрителю по роли влюбленной в Саманту художницы Марии из сериала «Секс в большом городе». В 1977 году Вера Фишер снялась в своем первом сериале — «Волшебное зеркало», и с тех пор стала регулярно появляться на телеэкранах. В девяностых бешеную популярность Вере Фишер принес сериал «Роковое наследство», ставший одним из самых рейтинговых в Бразилии.

К сожалению, на пике своей карьеры Вера Фишер на три года выпала из обоймы из-за алкогольной и наркотической зависимости. Она стала гораздо чаще появляться на страницах желтой прессы, чем на телеэкранах, а первая по величине в Бразилии телекомпания «Globo», опасаясь за свою репутацию, разорвала с актрисой контракт.

teleprogramma.pro

Только после лечения в клинике Вера Фишер получила второй шанс: телекомпания предложила ей небольшую роль в сериале «Шальные деньги». После этого карьера актрисы снова пошла в гору, и в 2000 году она снялась в главной роли в сериале «Семейные узы». В роли зрелой женщины с неувядающей красотой, которая полюбила мужчину на 18 лет младше себя, создатель сериала Мануэль Карлуш видел только Веру Фишер.

Вера Фишер снова стала востребована: она получила роль Ивети в «Клоне», снялась в самом рейтинговом сериале нулевых в Бразилии «Хозяйка судьбы» и очередной «международной» мыльной опере телекомпании «Globo» — сериале о переплетении индийской и бразильской культур «Дороги Индии» (2009).

К настоящему времени карьера актрисы опять пошла на спад: она стала сниматься, разве что, в ситкомах, которые выходят только в Бразилии и не получают международного успеха. Сейчас актриса поддерживает связь с фанатами благодаря личной странице в сети Instagram, где у нее более 350 тысяч подписчиков. Правда, чаще она вспоминает какие-то старые работы, чем рассказывает о новых:

Узнав, что в России снова транслируют сериал «Семейные узы», Вера Фишер даже написала несколько слов по-русски для своих фанатов:

8 anos de #LaçosDeFamília, hoje comemoramos a estreia da telenovela na Russia! Радость! Радость! Радость! ❤

Актриса немного пополнела, но все равно прекрасно выглядит для своих 66 лет.