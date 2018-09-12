Непростая судьба Марии Голубкиной

Она родилась в семье знаменитых артистов, а ее отчимом был легендарный Андрей Миронов . Как же сложно воспитанной настоящим мужчиной девушке найти любимого! Впрочем, Мария с этим справилась даже дважды.

Шура

Не так уж много увлечений было в ее жизни. Девчонка-сорванец из актерской семьи всегда получала достаточно внимания от друзей родителей, которые каждый день приходили в гости к Андрею Миронову и Ларисе Голубкиной . Маленькой девочкой она признавалась в любви Ширвиндту: «Люблю Шуру, потому, что он самый красивый!», — заявляла Машенька всем гостям.

Эта любовь по меркам ребенка была весьма долгосрочной: Шуру Маша любила по крайней мере три года. Но увлечение было смешным и детским. Не смешно Маше стало, когда она впервые влюбилась по‑настоящему.

«Что это за семья?»

Первым возлюбленным стал обаятельный Николай Фоменко — мужчина, знаменитый на всю страну не в последнюю очередь благодаря своему потрясающему чувству юмора. Не устояла и Мария. Впервые она увидела Николая 17-летней девчонкой. Ему было 28, он был женат и излучал оптимизм и счастье. Впрочем, Фоменко был слишком взрослым. Чтобы понять, что искра пробежала между ними, ей потребовалась пара лет.

Впервые она увидела Николая 17-летней девчонкой. Ему было 28, он был женат и излучал оптимизм и счастье.

Карельские вести

Спустя их, уже студентка и будущая артистка Маша Голубкина снова встретилась с лучезарным Колей. Он снова был «своим парнем» для всех, искрометно шутил и… был женат! Теперь — во второй раз. Говорят, в эту роковую встречу Фоменко утащил Машу к себе и больше не отпускал. А она комментировала позднее: он в Москве, супруга в Санкт-Петербурге, детей нет — ну что это за семья? И вовсе не отказывалась от роли разлучницы.

Не ревность, а зависть

Двое детей и 13 лет идиллии влюбленные закончили разводом. Они рассказали о разрыве на всю страну во время совместного интервью на радио. Полтора часа эфира пара подкалывала друг друга: то Маша, то Николай непрерывно язвили и острили в отношении второй половины, а к концу признались, что уже несколько месяцев не живут вместе.

В нескольких интервью Мария брала вину за развод на себя. Несмотря на упорные слухи об измене Николая, она призналась, что его частые походы «на лево» ее никогда не смущали. Дескать нет никакой ревности — это зависть. Пока ты меняешь пеленки и варишь борщ кто-то пьет холодное шампанское на пляже. «Почему не я?», — всегда думала Маша. Но не «половые» ошибки стали камнем преткновения…

Дети выбирают сами

Голубкина рассказывала, что была настоящей мегерой, злилась, скандалила, а однажды и вовсе выбросила обручальное кольцо и укатила в Крым первым попавшимся транспортом.

Развод не был шумным. Бывшие супруги не делили имущество и сумели объяснить детям что происходит. Последние теперь сами выбирали у кого из родителей они ночуют, кто в данный момент жизни им нужнее. А чуть позже Фоменко и Голубкина приняли решение о заграничном обучении детей. В итоге образование те получали в Лондоне.

Когда дети уехали, Мария в своих интервью рассказывала, что материнский подвиг заключается не в родах, кормлении и обстирывании, а как раз в способности вовремя отпустить ребенка туда, где ему будет лучше, туда, куда его сейчас тянет.

Карельские вести

Ей вовсе не было страшно оставаться одной в московском особняке в 400 квадратов, напротив, теперь актриса больше времени стала уделять себе и своей личной жизни.

Не было никогда и вот опять

После развода и переезда детей Мария говорила, что больше не нуждается в отношениях и замуж никогда не выйдет. А год назад, на одной из телевизионных передач вдруг призналась, что в ее жизни появился любимый мужчина.

Борисом Ливановым , сыном легендарного « Шерлока Холмса », актриса была знакома с детских лет: ее дядя (брат Андрея Миронова Кирилл Ласкари ) дружил с Ливановыми, а после смерти Миронова практически заменил Маше отца. Конечно, не быть знакомой с Борей она просто не могла. Более того: встретившись с ним в коридорах «Щуки», горячо поддержала. Знала, как требовательно приемная комиссия относится к детям знаменитостей. Однако пара до недавнего времени не общалась, и вот…

… и вот однажды Борис сам нашел Машу в соцсетях и попросился в друзья. Женщина обрадовалась, они обменялись телефонами. Сначала крепкая дружба двух взрослых людей, у каждого из которых за плечами любовь, брак, дети и расставания. Потом — упорные слухи о том, что Маша переехала из особняка к Борису. И вот теперь — их признание на всю страну о том, что скоро Голубкина и Ливанов сочетаются браком и даже обвенчаются.

Еще не конец?

Большая часть поклонников в вероятность такого брака просто не поверила. Другие желали влюбленным счастья. Ливанов однажды в своей соцсети публично объявил о том, что все было шуткой и ничего между ними не было. И с Голубкиной попрощался.

Карельские вести

Она в ответ рассказала СМИ, что они для новых отношений «просто слишком взрослые». Под занавес всей истории Борис выложил длинную историю отношений, в которой все же признался, что вещи — его и Маши — все же лежат в его квартире и ждут, когда они снова там появятся. Впрочем, не отрицал, что объявление о браке было пиар-ходом.

Однако уже зимой 2018-го появились новые сведения о паре Голубкиной-Ливанова: они снова помирились. Весной — опять расставались. А летом, буквально с месяц назад, Мария публично призналась, что сильно влюблена в Борю и считает его «красивым, как греческий бог», но расставила все точки: раз не сошлись, считает себя свободной. Голубкина также объявила, что верность Ливанову не хранит, хоть и дико по нему скучает.

Роман знаменитостей развивается так бурно, что новости об их любви и расставаниях, скорее всего, еще появятся.