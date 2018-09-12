Раба любви: советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи

Кому-то нужны слава и деньги, а для кого-то главное — семья. Далеко не у всех получается сочетать личное счастье с успешной карьерой. Этим звездам пришлось выбирать, что в жизни для них важнее.

Елена Соловей

Актриса повторила судьбу своей героини из кинофильма «Раба любви». В 1991 году она решила бросить успешную карьеру и уехать с семьей в Америку. Такое решение далось нелегко, но Елена была готова расстаться с работой в кино и в театре ради благополучия своих детей. В США муж Елены нашел работу дизайнера ювелирной компании, а сама актриса превратилась в обычную домохозяйку. За долгое время ей удалось сняться в небольших ролях, и когда представилась возможность работать в русскоязычном театре, с радостью согласилась. Сегодня Соловей уже не играет на сцене, а ставит детские спектакли в театральной студии для русскоязычных семей.

Надежда Румянцева

После головокружительного успеха и всенародного признания озорная Тося Кислицына из «Девчат» и «Королева бензоколонки» знакомится с дипломатом Вилли Хштояном, бросает карьеру в кино и на 10 лет уезжает с мужем в Египет и Малайзию.

"Я хорошо знала, кто у нас глава семьи. А для армянина это особенно важно. Муж не должен говорить: «Я — супруг Надежды Румянцевой». Это я должна говорить: «Я — жена Вилли Вартановича".

Галина Яцкина

Галина Яцкина запомнилась зрителям благодаря картинам „Уроки французского“, „Женщины“, „Слово для защиты“, „Конец Любавиных“. На съемках у актрисы случился роман с режиссером Леонидом Головня. Тогда она развелась с первым мужем и вышла замуж за режиссера. Когда Галина забеременела, возникли проблемы со здоровьем.

"В жизни мне выпало испытание — запретили рожать сына, — вспоминает Галина Яцкина. — Врачи сказали, что ребенок может забрать мою костную ткань, и я снова окажусь на костылях. Но я так хотела стать матерью, что не послушала их. А в итоге случилось то, о чем меня предупреждали. После родов Василия актриса долго и трудно восстанавливалась с помощью лучших врачей. А с Леонидом разошлась, когда мальчику было всего 4 года. Отец Васи был одаренным человеком, но вот как-то не сложилось. Я и готовила, и принимала нужных людей, и ездила с ним на важные встречи, но брака все равно у нас не получилось. И я воспитывала Васю одна".

Людмила Абрамова

Вторая жена Владимира Высоцкого начала сниматься в кино еще во время учебы во ВГИКе. На съемках познакомилась с будущим мужем, затем родила сына Аркадия, а через два года — Никиту. После этого Людмила полностью посвятила себя воспитанию детей. На съемочную площадку ей удалось вернуться только однажды: она сыграла роль в картине „Восточный коридор“, которая стала последней в ее карьере.

Татьяна Клюева

»Варвара-краса — длинная коса» была талантливой актрисой. После окончания ГИТИСа снялась еще в двух фильмах, а затем влюбилась в бывшего одноклассника — капитана дальнего плавания. Татьяна уехала вслед за мужем в Севастополь и родила сына. В одном из интервью Татьяна призналась, что если бы снова пришлось встать перед выбором, она выбрала бы семью.

Валентина Теличкина