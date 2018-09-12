Ужасная игра актеров, испортившая фильмы

У фильмов, завоевавших премию «Оскар», можно найти общие черты. Обычно это довольно тяжёлые и мрачные истории, в которых главному герою приходится многое пережить, пройти череду испытания и душевную или физическую трансформацию. Безусловно, одной из составляющих успеха является игра актёров, но иногда в картинах, которые могли бы претендовать на «Оскар», артисты показывают поистине кошмарную игру.

1. Джон Траволта и «Кодекс Готти» (2018). Биографическая лента о Джоне Готти , нью-йоркском мафиози рассказывает о том, как он превратился в криминального босса, а после пал. Сюжет действительно интригующий, но вот Траволту в роли Готти раскритиковали. Актёр выглядел чересчур театрально и чрезмерно кривлялся, добавляя чуть ли не к каждому слову гримасы и телодвижения.

2. Уилл Смит в фильме «Семь жизней» (2008). Лента всерьёз замахивалась на награды, но оказалась провальной. По вине главного героя гибнут семь человек. Спустя два года он разыскивает семерых людей, нуждающихся в пересадке органов, пишет завещание, в котором просит пересадить свои органы этим людям, и убивает себя. Вместо увлекательной драмы у авторов получилась затянутая история про то, как удручённый смертью других людей человек идёт к самоубийству. Но самым худшим ходом стал метод самоубийства, выбранный героем: он улёгся в ванну со льдом и запустил в неё медузу.

И ещё несколько лент, которые разочаровали актёрской игрой, показаны в видеосюжете.